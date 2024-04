Afrique: Rapport de la FAO - Le continent subit de plein fouet la recrudescence de la faim dans le monde

La faim dans le monde s'accentue. C'est ce qu'indique le rapport annuel sur les crises alimentaires de la FAO publié ce mercredi 24 avril. L'an dernier, plus de 280 millions de personnes étaient en situation de malnutrition aiguë, soit 24 millions de plus qu'en 2022. Touchée à la fois par les conflits, le dérèglement climatique et les chocs économiques, trois facteurs aggravants, l'Afrique n'est pas épargnée par la dégradation de la situation, alors que le continent reste secoué par de graves conflits qui alimentent l'insécurité alimentaire majeure.

Au Soudan, pays plongé dans la guerre depuis un an, 20,3 millions de personnes ont fait face à un haut niveau d'insécurité alimentaire entre juin et septembre. Et ce qui constitue déjà la plus grande crise alimentaire régionale risque encore de se détériorer.

Au-delà du territoire national, la guerre a des conséquences à l'échelle régionale. Le déplacement de millions de civils en Centrafrique, au Tchad ou au Soudan du Sud vient fragiliser des pays déjà en grande difficulté alimentaire.

Plus au sud, la RDC regroupe le plus de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë au monde, selon le rapport. Plus de 25,8 millions de personnes y sont confrontées, dont 2,8 millions d'enfants. Un phénomène aggravé par un conflit au Nord-Kivu.

Si le rapport publié ce mercredi estime que 2 millions de personnes pourraient être sorties de l'insécurité alimentaire aiguë d'ici juin, le nombre est à prendre avec recul, selon Aurélien Mellin, responsable urgence et réhabilitation au sein de l'organisation pour l'agriculture et l'alimentaire des Nations unies.

En parallèle des conflits et de l'instabilité, les vagues de chaleurs extrêmes impactent aussi directement la situation alimentaire des populations. Au Mali, où les températures atteignent des records, le phénomène météorologique met largement à mal les récoltes agricoles et les ressources disponibles, une situation observée dans l'ensemble des pays sahéliens.

Et puis, pour la première fois depuis la publication du rapport il y a huit ans, le Sénégal fait partie des pays victimes d'une crise alimentaire majeure. En cause : comme au Mali, la situation climatique, mais aussi l'inflation des prix. Le double facteur a plongé 1,3 million de personnes dans une situation de vulnérabilité alimentaire.

Pour faire face à cette urgence mondiale, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, appelle à renforcer les financements humanitaires.