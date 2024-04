Sénégal: Politique économique et sociale - Le gouvernement va disposer d'un document de référence au troisième trimestre 2024

Dakar — Le gouvernement va boucler l'élaboration de son document de politique économique et sociale durant le troisième trimestre de cette année, a assuré le Premier ministre, Ousmane Sonko, mercredi, en en Conseil des ministres.

"S'agissant du travail d'élaboration du document de référence en matière de politique économique et sociale, le 'Projet', le Premier ministre a affirmé qu'il portera exclusivement le sceau de l'expertise sénégalaise et sera achevé au troisième trimestre de l'année 2024", rapporte le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

M. Sonko a annoncé, à l'occasion de la réunion hebdomadaire du gouvernement, la création d'un "comité technique restreint", qui sera chargé d'élaborer ce document.

"Cette instance sera composée notamment des ministères en charge du Plan, des Finances, de l'Industrie, de la Souveraineté alimentaire, de l'Emploi, de la Transformation du secteur public, et du Bureau Organisation et Méthodes", rapporte M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le futur document sera proposé au chef de l'État avant la fin du troisième trimestre de cette année, selon la même source.

Ousmane Sonko a informé le gouvernement aussi de l'existence d'un projet de "référentiel" du dialogue social, qui tient compte des "riches échanges tenus respectivement avec les organisations syndicales [...] et patronales".

Le communiqué du Conseil des ministres annonce, par ailleurs, une "gamme de mesures devant permettre une baisse conjoncturelle des prix des denrées de première nécessité et un canevas pour la refondation du dialogue social prenant en compte notamment l'équité salariale, les engagements du gouvernement, la sécurité des emplois et les droits et devoirs syndicaux".