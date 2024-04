Congo-Brazzaville: Festival Maloba - Des spectacles seront déportés dans les quartiers

Les activités de la sixième édition du festival international de théâtre, danse et cirque du Congo, « Maloba », se dérouleront du 29 avril au 4 mai à Brazzaville et à Kintelé sur le thème « Jeunesse et culture » .

En prélude du festival Maloba, le directeur artistique, Hugues Serge Limbvani, a dévoilé au cours d'une conférence de presse, le 23 avril, une programmation alléchante de cet évènement. Selon lui, les activités seront portées sur la jeunesse. La sixième édition se déroulera dans les quartiers de Bacongo, Poto-Poto, Talangaï, Sadelmi, à l'Institut français du Congo et donnera lieu à des spectacles de qualité internationale.

La cérémonie d'ouverture aura lieu en matinée à l'auditorium de la préfecture de Brazzaville. Le même jour l'après-midi, le théâtre « Quand le sida s'en mêle » amusera le public, en soirée à Gare aux pieds nus à Sadelmi sera joué un spectacle « point 0 du triangle de Sony Labou Tansi » de Pointe-Noire, de la République du Congo. A l'espace permanence de l'honorable Ferréol Ngassackis, à Poto-Poto, le public découvrira le spectacle « plus que large XXL » de la République démocratique du Congo. Le 30 avril dans l'après-midi les spectacles seront livrés à Kintelé « Motolou » et le soir à l'espace Noura à Bacongo.

La journée du 1er mai est réservée aux spectacles féminins à Kintelé et à l'espace permanence de l'honorable Ferréol Ngassackis à Poto-Poto. Le 2 mai à Kintelé sera joué « Magico Rian Razzani » du magicien brésilien tandis que l'Institut français du Congo (IFC) accueillera la pièce de théâtre « Francophoniquement vôtre » du Canada. Le spectacle « Vumbuka » aura lieu à l'espace permanence de l'honorable Ferréol Ngassackis, puis à l'espace Noura.

Le 3 mai à Kintelé, il y aura un spectacle de danse Mboka Mboka. La magie cirque « Magico Rian Razzani « du Brésil sera présentée à l'IFC. Le spectacle « le roi Ngoma » du Congo clôturera le festival à l'auditorium de la préfecture.

La particularité de ce festival, a dit le directeur artistique, c'est d'apporter des loisirs sains, de qualité, aux jeunes défavorisés, aux populations des quartiers éloignés qui n'ont pas accès à la culture de niveau international à cause de l'éloignement par rapport au centre-ville, lieu où il y a souvent des salles de spectacles. « Nous emmenons les spectacles de qualité vers ces populations. Notre ambition, c'est la jeunesse qui n'a plus de repère, qui n'a plus des loisirs », a-t-il signifié. A la fin du festival, une tournée « Masano » est prévue dans les départements, deux spectacles seront livrés à cette occasion.

Au-delà des spectacles, des rencontres professionnelles, il y a aussi des formations des techniciens de son et lumière qui auront lieu en juin prochain, la gestion de l'organisation et la fabrication des instruments qui se tiendront en août. Toutes ces formations seront destinées à la jeunesse.