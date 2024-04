Congo-Brazzaville: Développement communautaire - Le Pnud accompagne la mise en oeuvre du Padc au pays

En séjour de travail à New York, aux Etats-Unis, le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a échangé le 23 avril avec la directrice adjointe du bureau régional du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), Noura Hamladji, avant d'animer un panel sur le thème « Accélération de la croissance inclusive au Congo, le cas du Padc ».

L'exposé du ministre délégué à la Décentralisation et au Développement local au siège des Nations unies en présentiel et en virtuel devant des experts du Pnud a suscité la satisfaction de cette agence onusienne qui a clairement affiché sa volonté d'effectuer le déplacement de Brazzaville pour le lancement officiel du Programme d'accélération du développement communautaire (Padc).

Juste Désiré Mondelé a, en effet, présenté le Padc qui se positionne comme un cadre programmatique congolais pour booster le développement communautaire. « C'est un grand honneur de recevoir ici à New York le ministre de la Décentralisation pour porter un projet qui va réellement transformer les zones rurales du Congo, accélérer les Objectifs de développement durable (ODD) tels que l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. J'étais au Congo en octobre dernier, j'ai pu voir cette impulsion présidentielle pour pousser ce programme d'accélération des ODD dans le pays et de désenclaver les zones rurales au bénéfice des populations », s'est réjouie la directrice adjointe du bureau régional du Pnud après l'exposé du ministre Mondelé.

Noura Hamladji s'est, par ailleurs, félicitée de la volonté politique des autorités congolaises, avec à leur tête le président Denis Sassou N'Guesso, de montrer le chemin d'accélération des ODD qui ne sont autres que les besoins universels de toutes les populations dans les zones urbaines ou rurales. « C'est donc un grand privilège pour le Pnud de soutenir ce programme. Nous espérons nous retrouver au Congo pour le lancement de ce programme », a-t-elle conclu.

Respecter la feuille de route et l'agenda

Accompagné de la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, le ministre Juste Désiré Mondelé aimerait revenir au pays avec un format précis et un chemin clair concernant l'implémentation du Padc. Il entend également insister sur la décentralisation, d'autant plus que le Pnud est très engagé et accompagne le Congo dans la mise en oeuvre des politiques locales publiques qui touchent directement la population. Il a également rappelé que son séjour en terre américaine est une suite logique des échanges que les autorités congolaises ont eus avec la directrice adjointe du Pnud lors de son récent passage à Brazzaville.

Le ministre chargé de la Décentralisation et du Développement local a, enfin, rassuré ses partenaires que le gouvernement congolais mettra tout en oeuvre pour que cette collaboration soit efficace et que les fruits de ce programme soient partagés dans une approche inclusive, participative et transversale. « Nous sortons de cette conférence, de ce panel, de ces rencontres très satisfaits. La belle surprise a été la présence des experts à la fois en présentiel et en virtuel, ce qui a permis que tous les contours du projet soient vus, examinés et peaufinés. Vous êtes donc attendus à Brazzaville. En ce qui nous concerne, nous allons rentrer avec un peu plus d'éléments et confortés à l'idée que ce projet va être véritablement implémenté et va commencer sa phase de démarrage effectif. Nous allons tout faire pour que la feuille de route soit mise en oeuvre et que l'agenda ainsi que les phases séquentielles soient respectés pour le bonheur de la population », s'est engagé Juste Désiré Mondelé.

Le Padc est une offre des services intégrés du Bureau régional du Pnud pour l'Afrique visant à aider 50 millions d'Africains à sortir de la pauvreté multidimensionnelle d'ici à 2026 et rétablir l'équité territoriale dans différents pays. Exécuté par le Pnud, ce programme permettra, entre autres, l'édification des structures de santé ; la mise en place des dispositifs d'éducation/formation professionnelle ; le développement des microcentrales hydrauliques ainsi que des mécanismes nécessaires à l'électrification rurale ; l'encouragement, la formation, le financement et le suivi des structures oeuvrant dans le domaine de l'agriculture au sens large. Il s'agira d'aménager et d'entretenir les voies d'accès ; d'encadrer le développement d'activités économiques durables, génératrices de revenus pour la population la plus vulnérable sur toute l'étendue du territoire national.