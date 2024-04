Congo-Brazzaville: Bassin du Congo - Pour une amélioration du transport par voies d'eau intérieures

A la faveur de la troisième réunion du comité de pilotage du Projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans l'espace Cicos, les experts des pays membres ont examiné et validé, le 23 avril, à Brazzaville, le rapport d'activités et le rapport financier de l'année 2, d'une part, et adopté les documents principaux des activités de l'année 3 du projet, d'autre part.

Des spécialistes venus des pays membres de la Commission internationale Congo-Oubangui-Sangha (Cicos) prennent part à la réunion présidée par le conseiller aux voies navigables, chargé de la Cicos au ministère de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Jean Léonard Mossina.

« En cette circonstance particulière, il est bon temps de rappeler que le bassin du fleuve Congo est l'une des principales voies navigables et de communication en Afrique centrale utilisée pour le transport des passagers et des marchandises. On estime à plus de 25 mille km l'étendue du réseau voie navigable en amont de Kinshasa et Brazzaville », a-t-il déclaré dans son mot de circonstance.

En outre, Jean Léonard Mossina a souligné que les immenses voies de communication naturelles de l'espace Cicos sont confrontées à plusieurs défis qui ralentissent leur exploitation optimale. Ainsi, consciente des dangers liés à la promotion de la navigation intérieure, la Cicos a sollicité et obtenu un financement de l'Union européenne (UE) pour la mise en oeuvre du Projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans l'espace Cicos (Parfsed). Ce projet est conçu pour concrétiser la volonté du secrétariat général de la Cicos et de ses membres d'améliorer la navigabilité sur les voies d'eau intérieures tout en préservant l'environnement.

Pour le représentant de l'UE, chargé de programmes-infrastructures, Section de coopération, Nuno Silva, l'action mise en oeuvre par la Cicos sur financement de l'UE dans le cadre du 11e Fonds européen de développement (FED) porteur d'un million d'euros a démarré au début du mois de juin 2021 pour une durée de 36 mois. Et cette action arrivera à terme en fin 2024. Il se fait que malheureusement bon nombre d'activités prévues ne seront pas réalisées, faute de temps...De ce fait, il avait été recommandé aux bénéficiaires de la subvention de procéder à une analyse approfondie des conditions de mise en oeuvre de la subvention dans le but d'extraire certaines activités qui ne sauraient être réalisées dans les délais actuels du contrat de subvention, tout en veillant à ne pas impacter négativement sur le résultat final du projet...

« Nous sommes là, en tant qu'observateur, nous resterons attentifs aux recommandations du comité de pilotage, et je peux vous assurer de la collaboration de la Cofed et de moi- même », a commenté Alexis Thambwe Mwamba, ordonnateur délégué du FED en République démocratique du Congo.

Présentant la synthèse de toutes les réalisations depuis le lancement du projet jusqu'à ce jour, la secrétaire générale de la Cicos, le Dr Marie-Thérèse Itongo, a rappelé que l'évaluation de la mise en oeuvre des activités de la deuxième année du projet présente un taux de réalisation de 71%. Quant au taux d'exécution du budget, il est de 93% pour la deuxième année de mise en oeuvre du projet. Sur le plan global, le taux d'exécution des activités du projet depuis le début de sa mise en oeuvre en avril 2021 jusqu'à ce jour est de 76% et 89% pour le taux d'exécution du budget.

A titre de rappel, le Parfsed a pour objectif de contribuer à l'amélioration des infrastructures de transport fluvial de l'espace Cicos pour en faire un corridor de désenclavement et d'intégration de la sous-région Afrique centrale.