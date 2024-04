Afrique Australe: Le pays abrite la 55ème Assemblée plénière du FP-SADC en juillet

Luanda — L'Angola accueille, du 1er au 7 juillet, la 55ème Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

L'événement aura lieu sous le thème « Le rôle des parlements dans la promotion des politiques d'énergies renouvelables dans la région de la SADC et la création d'un marché régional unique de l'énergie ».

Il convient de rappeler que la région de la SADC est confrontée à une crise électrique ces dernières années en raison de la croissance démographique et de l'augmentation considérable des infrastructures industrielles dans la région.

Selon un communiqué de presse, les députés des 15 pays membres de la SADC analyseront les stratégies et actions dans différents domaines, conformément à leurs mandats constitutionnels dans le domaine législatif, de la supervision et du contrôle, de l'allocation des ressources, l'éducation de la population; des bénéfices des énergies renouvelables, tant pour l'environnement que pour l'économie.

Dans le domaine de la coopération régionale, les parlementaires souhaitent promouvoir et faciliter la coopération et l'intégration régionales en utilisant les nouvelles technologies, en créant un environnement favorable pour attirer les investissements locaux et internationaux.

%

La création du marché unique de l'énergie, selon la vision des pays membres, pourrait accélérer le bien-être économique et l'éradication de la pauvreté en Afrique australe, grâce à la coopération et à l'harmonisation des politiques et stratégies régionales.

Le FP-SADC est un organe composé de députés issus des parlements nationaux des États membres.

Créé par le Sommet de la SADC en septembre 1997, le Forum est composé du Président de la Session et d'un maximum de cinq représentants élus par le Parlement national de chaque État membre.

L'objectif de ce forum est de fournir une plate-forme pour soutenir et améliorer l'intégration régionale à travers la participation parlementaire et promouvoir les meilleures pratiques en termes de rôle des parlements dans l'intégration et la coopération régionales.