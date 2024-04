Angola: Le pays parie sur l'industrie minière pour attirer les investissements

Luanda — L'Angola parie sur la transformation de l'industrie minière et la transition énergétique pour attirer les investissements étrangers, stimulant la croissance économique et le transfert de technologies.

C'est ce qu'a déclaré un consultant du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Mankenda Ambróise, qui s'exprimait ce mercredi à l'ouverture de la IIIème Conférence d'Affaires et Salon Minier (CEEM 2024, sigle en portugais).

Selon le consultant, compte tenu des mesures prises par le ministère ces dernières années, il a été possible de mobiliser et d'attirer des investisseurs potentiels tels que « Rio Tinto, De Beers, Anglo American et Ivanhoe Mines ».

Il a également mentionné la nécessité d'adopter des technologies innovantes susceptibles d'accroître l'efficacité, de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer la sécurité dans le secteur.

Une fois adoptée, a-t-il ajouté, la productivité des opérations minières pourra être améliorée et ce secteur pourra devenir plus compétitif.

Mankenda Ambróise a déclaré que la préoccupation croissante concernant les questions environnementales a conduit l'industrie minière à adopter des pratiques plus durables, visant à réduire les impacts négatifs des activités minières sur l'environnement.

Selon lui, le processus comprend la mise en oeuvre de technologies plus propres, une gestion responsable des déchets et l'atténuation des impacts sur les écosystèmes locaux.

« La durabilité est le pilier de cette transformation, garantissant que les actions entreprises soient alignées sur les besoins du présent, sans compromettre les générations futures », a-t-il souligné, ajoutant que l'industrie minière se concentre de plus en plus sur la durabilité environnementale et la responsabilité sociale des entreprises.

Pour sa part, le directeur de Bumbar Mining, organisateur de l'événement, Sebastião Panzo, a souligné l'importance du forum, car il permet d'aborder régulièrement des aspects importants pour l'industrie minière, en particulier pour les entreprises.

La conférence qui se termine jeudi se déroule sous le thème « Innovation et durabilité : Vers la transformation de l'industrie minière », sous forme de tables rondes et de présentations individuelles axées sur un thème et mettant en vedette divers participants.

L'événement vise à promouvoir la réflexion et le débat sur la pertinence de la durabilité dans le secteur, ainsi que sur l'utilisation consciente des ressources naturelles, en recherchant un équilibre entre le développement économique et la préservation de l'environnement.

Il vise également à échanger des expériences sur les meilleures pratiques et les tendances innovantes pour transformer l'industrie minière en un secteur plus durable et responsable.