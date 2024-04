Angola: L'USAID garantit 235 millions de dollars pour un projet de développement au pays

Luanda — L'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) a investi environ 255 millions de dollars au cours des cinq dernières années, et prévoit d'investir 235 millions de dollars supplémentaires dans des projets de développement, selon son administratrice, Samantha Power.

Samantha Power, accompagnée du secrétaire d'État adjoint à la Gestion et aux Ressources, Richard Verma, s'est adressée à la presse après une audience avec le Président de la République d'Angola, João Lourenço.

L'administratrice de l'USAID a déclaré que ces investissements résultent d'accords entre les Présidents Joe Biden (États-Unis) et João Lourenço (Angola).

Elle a déclaré que la lutte contre la corruption avait permis de réaliser d'investissement et la croissance inclusive pour l'Angola et que les projets en cours, comme le Corridor de Lobito, intéressaient les autorités nord-américaines.

Samantha Power a informé que l'USAID se concentrera sur l'amélioration de la qualité de vie des populations vivant le long de ce corridor de développement avec des infrastructures et soutiendra des petits producteurs dans le transport de leurs récoltes par chemin de fer.

Quant au secteur de la santé, Samantha Power a souligné que la distribution de moustiquaires est prévue pour les populations vivant le long du Corridor de Lobito, ce qui bénéficiera largement à tous les Angolais.

À son tour, le secrétaire d'État adjoint Richard Verma a déclaré que les États-Unis souhaitent coopérer avec l'Angola dans les domaines des infrastructures, de la santé et de l'éducation, entre autres.

Richard Verma a assuré que les relations entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique "se renforcent de plus en plus" et qu'ils oeuvraient pour encourager davantage d'investissements privés.

Une note de l'ambassade nord-américaine en Angola indique que les 235 millions de dollars qui seront investis au cours des cinq prochaines années visent à faciliter un partenariat transformateur, aligné sur le Plan National de Développement, approuvé par le Gouvernement angolais.

Samantha Power est la 19e administratrice de l'USAID, la plus grande agence de développement bilatérale au monde, avec une équipe de plus de 11 000 personnes dans plus de 100 pays.