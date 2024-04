Angola: L'agriculture projette une production de 30 000 tonnes de pommes de terre/hectare

Luanda — Le secteur agricole angolais envisage de récolter 30 mille tonnes de pommes de terre par hectare dans les prochaines années, en vue de cultiver ce produit à grande échelle dans le pays, selon le ministère de l'Agriculture et des Forêts.

A cet effet, le Gouvernement angolais mettra en oeuvre un projet de production à grande échelle de ce tubercule, dont la production actuelle s'élève à 11 mille tonnes/hectare, selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès mercredi.

La mise en oeuvre de ce projet se fera à travers des variétés de semences améliorées et exemptes de virus, en utilisant la biotechnologie et le soutien scientifique du chercheur chinois en sciences agricoles, Liao Huajun, qui a été reçu cette semaine à Luanda par le ministre angolais de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis.

Cité dans une note, le gouvernant a assuré qu'il y avait déjà des terrains préparés pour l'exécution du respectif plan, et a annoncé l'importation de 20 conteneurs de semences de pommes de terre en Angola.

Il a également annoncé l'arrivée d'une équipe d'experts chinois pour travailler avec des professionnels de l'Institut angolais de recherche agricole, ainsi que la création d'un noyau de chercheurs sur les racines et tubercules composé de jeunes Angolais.

Selon le ministère de l'Agriculture et des Forêts, les jeunes seront guidés par le chercheur international et doyen de l'Académie chinoise des sciences agricoles, une institution dédiée à la recherche scientifique dans le domaine agricole, Liao Huajun.

D'autre part, ils seront pionniers dans les études pour la mise en place d'un laboratoire de recherche agricole dans le pays.

En plus de ce projet du secteur agricole, l'Académie chinoise des sciences agricoles a également signé un partenariat avec l'Institut de sécurité sociale des Forces armées angolaises (FAA) et avec l'entreprise Marsiris, pour la production de pommes de terre dans les provinces de Malanje et Bié.

Le chercheur international chinois et recteur de l'Académie chinoise des sciences agricoles, une institution dédiée à la recherche scientifique dans le domaine agricole, se trouve en Angola à l'invitation du ministère de l'Agriculture et des Forêts, pour échanger des expériences avec les autorités angolaises.

L'arrivée de Liao Huajun en Angola est le résultat du Forum sur les opportunités d'affaires et d'investissement dans le secteur agricole du pays, organisé lors de la récente visite que la délégation angolaise a effectuée en Chine.