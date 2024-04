Angola: Les potentiels du Corridor de Lobito présentés à Amsterdam

Luanda — Des opportunités d'affaires dans le secteur des transports du pays, avec un accent sur les investissements dans les infrastructures logistiques le long du Corridor de Lobito, ont été présentées mercredi, à Amsterdam, aux Pays-Bas, lors d'un événement organisé par le Consulat général d'Angola à Rotterdam.

La réunion a eu lieu en marge de la 6ème édition d'Africa Works 2024, promue par le Conseil d'affaires des Pays-Bas - Afrique.

Dans son intervention, l'ambassadrice d'Angola au Royaume des Pays-Bas, Maria Encoge, a souligné le potentiel touristique et agricole des zones couvertes par la ligne ferroviaire, mettant en relief les paysages inexplorés de la région, en tant qu'exposant maximum de mobilisation des investisseurs néerlandais.

Toujours selon la diplomate, les infrastructures dynamiseront le secteur agricole avec la production à grande échelle de fruits tropicaux et de céréales, ainsi que d'éventuels partenariats public-privé pour étendre le réseau ferroviaire national.

Les investisseurs potentiels présents à l'événement se sont interrogés sur l'efficacité des services logistiques et ont même exprimé leur intérêt à déplacer les services logistiques des pays voisins vers l'Angola, s'il y a sécurité, efficacité et réduction du temps de transport de leurs produits.

Les représentants de l'Agence de réglementation de la certification du fret et de la logistique d'Angola (ARCCLA) ont souligné l'importance accordée par l'Exécutif angolais aux questions liées à la gestion de la ligne, raison pour laquelle sa gestion a été attribuée en juillet 2023 à un consortium formé par des sociétés privées entreprises du secteur possédant une vaste expérience.

Le consul général d'Angola, Salvador Jesus, et les représentants de l'Agence angolaise de réglementation des certifications de fret et de logistique (ARCCLA), Valdano Cândido et Ivo Ernesto, ont participé à la rencontre.

The Netherlands-African Business Council (NABC), l'une des plus grandes organisations commerciales dédiées à la facilitation du commerce durable et des investissements pour le continent africain dans ce pays européen, existe depuis 75 ans, ayant déjà réalisé de nombreuses missions commerciales et événements d'affaires.