Ile Maurice: Le suspect arrêté

Un suspect a été arrêté par la Criminal Investigation Division (CID) de Grand-Baie, dimanche, dans le cadre d'un vol commis sur deux étudiantes néerlandaises en janvier à la Cuvette à Grand-Baie.

L'une des deux étudiantes a rapporté au poste de police de Grand-Baie que ce jour-là, vers 3 h 15, son amie et elle marchaient lorsque deux individus sont sortis d'un buisson et les ont menacées avec un couteau de cuisine. L'un des hommes portait une tenue entièrement noire et avait le visage dissimulé sous un masque. Dans sa plainte, elle ajoute que l'un des voleurs a sauté sur son amie avec un couteau de cuisine mesurant environ 12 cm, qu'il a placé sous sa gorge. Il a coupé son sac à main noir contenant son téléphone, ses clés de voiture, de maison, son portefeuille, son permis de conduire et ses cartes bancaires. L'homme s'est enfui vers Camp-Carol.

Pendant ce temps, l'autre individu, portant un sweat-shirt à capuche et un masque, a sorti un couteau mesurant environ 15 cm et l'a pointé vers sa gorge et a arraché son sac à main. Le sac contenait son téléphone, les clés de la maison et de sa voiture, ses cartes bancaires, son permis de conduire et les documents de son assurance médicale. La valeur des effets volés est d'environ Rs 137 000.