Afrique: L'engagement de l'Éthiopie à améliorer l'agriculture et à assurer la sécurité alimentaire en utilisant des technologies exemplaires pour les pays africains.

Addis Abeba — Le sixième Sommet africain sur la science, la technologie et l'innovation, qui durera deux jours et réunira des dirigeants, des représentants et des experts africains, a débuté à Addis-Abeba.

Dans son discours à la conférence, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Molla, a souligné que la détermination de l'Éthiopie à améliorer le secteur agricole et à assurer la sécurité alimentaire est un exemple qui peut être adopté par d'autres pays africains.

Il a expliqué que l'Éthiopie a élaboré une feuille de route pour la transformation du système alimentaire et a lancé des initiatives axées sur l'augmentation de la productivité agricole, l'autosuffisance et la lutte contre le changement climatique.

Il a également souligné que ces initiatives incluent l'amélioration de l'accès des agriculteurs aux engrais du sol, aux meilleures semences et à la technologie.

Pour sa part, le Secrétaire exécutif adjoint de l'appui au programme de la CEA, Antonio Pedro, a pour sa part déclaré que l'Afrique doit investir dans le développement du capital humain, la recherche et le développement, et apprendre à produire, vendre et utiliser les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et la génomique qui transforment tous les aspects de la vie.

La science et la technologie peuvent jouer un rôle crucial en augmentant l'efficacité de la prestation de services aux pauvres, en surveillant les conditions de vie, en prévoyant les crises imminentes dans les zones surpeuplées ou isolées et en éclairant la prise de décision en cas de crise, a-t-il souligné.

Il a noté que ce forum est spécifiquement conçu pour favoriser la collaboration, la diffusion de la technologie et de l'innovation, ainsi que l'intensification des efforts politiques et opérationnels pour accélérer la contribution de la science, de la technologie et de l'innovation à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030, selon lui.