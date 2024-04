Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif organise la 3è session du Forum annuel des personnes handicapées dans la Ville Sainte

Al-Qods — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods que préside SM le Roi Mohammed VI, organisera samedi prochain la troisième session de son Forum annuel des personnes handicapées dans la Ville Sainte, sous le thème "L'amélioration de la qualité de vie, une responsabilité collective".

Cette rencontre, qui se tient pour la troisième année consécutive, va réunir, dans le cadre de la Journée des personnes handicapées à Al-Qods, célébrée par l'Agence le 12 avril de chaque année, une dizaine d'organismes et d'institutions actives dans le domaine du handicap, avec la participation de plus de 200 personnes handicapées et leurs accompagnateurs, indique l'Agence dans un communiqué.

Les participants représentent différentes catégories de personnes souffrant de handicap (handicap moteur, visuel ou auditif), ainsi que des responsables de plusieurs centres d'accueil pour personnes à besoins spécifiques, selon la même source.

A cette occasion, l'Agence fournira diverses formes de soutien logistique pour faciliter aux participants l'accès au lieu de la rencontre, ainsi que des brochures utilisant la technologie Braille pour les aveugles et une traduction en langue des signes pour les malentendants.

Le programme du Forum comprend une projection sur la réalité des institutions oeuvrant en matière de réadaptation des personnes handicapées à Al-Qods, à l'initiative d'une équipe de l'Observatoire "Arribat" pour l'observation, le suivi et l'évaluation, relevant de l'Agence à Al-Qods Acharif.

Sont également à l'ordre du jour des présentations d'experts et de sociologues sur différents thèmes, dont "Réalité du secteur de réadaptation à Al-Qods", "Jeter les ponts d'assistance psychologique: renforcement de l'institutionnalisation du soutien aux +personnes déterminées+ dans la société maqdessie" et "Numérisation du soutien psychologique: perspectives et défis pour l'amélioration des services d'assistance aux personnes à besoins spécifiques".

Des Success-Stories de projets mis en oeuvre par des associations et des institutions oeuvrant dans le domaine du handicap, sous toutes ses formes, seront également présentées à cette occasion, indique le communiqué.

Le Forum sera marqué par la signature d'accords de soutien et de financement de projets destinés à cette frange de la société, dans le cadre de l'engagement de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif d'allouer annuellement une partie de ses fonds sociaux à des projets d'associations et institutions oeuvrant en faveur des personnes à besoins spécifiques.