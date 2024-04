Algérie: Coupe du monde de Gymnastique - Kaylia Nemour sacrée aux barres asymétriques

LAUSANNE — La gymnaste algérienne, Kaylia Nemour, a été couronnée championne des barres asymétriques de la Coupe du monde 2024, à l'issue de la dernière étape qui s'est déroulée le week-end dernier à Doha, a indiqué la Fédération internationale de gymnastique (FIG).

Nemour, médaillé d'argent aux Championnats du monde 2023, a survolé la compétition aux barres asymétriques, avec un score parfait de 90 après avoir réussi des routines à Cottbus (Allemagne), Bakou (Azerbaïdjan) et Doha (Qatar).

Avec des marges de victoire de plus d'un point dans plusieurs épreuves, la suprématie de Nemour aux barres asymétriques n'a jamais été remise en question, mais de solides performances à Bakou et à Doha ont également permis à l'Algérienne de 17 ans de terminer deuxième au classement à la poutre et aux exercices au sol.

Les titres des séries de Coupe du monde sont réservés aux meilleurs gymnastes au cours de la série, qui comprenait des épreuves au Caire (Egypte), Cottbus (Allemagne), Bakou (Azerbaïdjan) et Doha (Qatar) cette année. Un titre par agrès à n'importe quelle Coupe du monde rapportait à un gymnaste 30 points, la deuxième place 25, et la troisième 20 points, et ainsi de suite jusqu'à la 16e place.

Au cours de la série récemment conclue, les gymnastes éligibles ont également obtenu des points de qualification olympique lors d'un concours distinct pour la qualification à Paris 2024, mais chaque gymnaste a été pris en compte pour les points de classement pour la Coupe du monde. Les trois meilleures performances comptent pour le total final, ce qui fait de 90, le score ultime de la série de Coupe du Monde.

%

Dans les autres agrès, la poutre d'équilibre est devenue le domaine de la médaillée d'or olympique de Tokyo, la Belge Nina Derwael, grâce à de solides performances au Caire, à Cottbus et à Bakou.

L'Autrichienne Charlize Moerz, qualifiée pour Paris 2024, qui a atteint la finale des exercices au sol lors des quatre Coupes du monde, a remporté le titre de la série à cet agrès.

La championne des Jeux asiatiques, la nord-coréenne An Chang Ok a battu la Bulgare Valentina Georgieva pour le titre du saut de cheval féminin. Leurs performances en Coupe du monde ont également assuré aux deux gymnastes leurs billets pour Paris.

Le champion du monde 2022, l'Arménien Artur Davtyan (saut de cheval masculin) et la médaillée d'argent du concours multiple mondial 2023 l'Ukrainienne Illia Kovtun (barres parallèles) ont remporté leur troisième titre consécutif en série dans leurs épreuves phares, chacun avec des scores parfaits de 90 points, invaincus dans les compétitions.

Le Chinois Tang Chia-Hung, champion de la barre horizontale au Caire, Cottbus et Doha, a remporté son titre avec brio avec un score parfait de 90, devant le Lituanien Robert Tvorogal.

De son côté, le Jordanien Ahmad Abu Al Soud, sur le point de devenir le premier gymnaste jordanien à participer aux Jeux olympiques, a fait preuve d'une régularité remarquable tout au long de la série pour remporter le titre au cheval d'arçons devant son éternel challenger le Kazakh Nariman Kurbanov.

Bien qu'il n'ait participé qu'aux trois premières épreuves de la série, le champion du monde junior d'exercices au sol 2019, le Coréen Ryu Sunghyun, en a fait assez pour remporter également son premier titre en Coupe du monde, avec plus de 20 points d'avance sur le Biélorusse Yahor Sharamkou.