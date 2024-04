Algérie: Salon de l'Etudiant et des Nouvelles Perspectives - Lancement des activités et participation de 50 exposants à Alger

ALGER — Les activités de la 13e édition du Salon de l'Etudiant et des Nouvelles Perspectives "Khotwa Tour" ont débuté, mercredi à Alger, avec la participation de 50 exposants, et de centaines de jeunes à la recherche d'opportunités entrepreneuriales.

Cette manifestation organisée sous le patronage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, constitue une opportunité pour les jeunes désirant entrer en contact avec les universités et les écoles de formation.

Lors du Salon, qui se déroulera sur deux jours (24 et 25 avril), les étudiants seront orientés de manière efficace pour connaitre les opportunités des études supérieures et découvrir les différentes formations dispensées aux niveaux national et international, et bénéficieront également d'un accompagnement pour la planification de leurs études et l'élaboration de leurs projets professionnels, selon le responsable de l'Agence organisatrice de la manifestation, Zaki Soufi.

Les superviseurs auront l'opportunité d'examiner les aptitudes professionnelles des étudiants participant à ce type de Salon, et des personnes souhaitant intégrer les différentes formations dispensées par les différents clubs et instituts à titre gracieux, ou celles payantes dans les écoles privées spécialisées, selon le même intervenant.

%

D'autre part, le Salon offre plusieurs opportunités aux jeunes entrepreneurs et des programmes de soutien aux porteurs de projets, outre des offres d'emplois et de stages aux jeunes, proposés par les écoles supérieures, les incubateurs et les entreprises participant au Salon.

Les organisateurs ont programmé 12 ateliers et 4 grandes conférences sur l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation professionnelle, outre un riche programme d'activités gratuites de formation, lors de cet évènement scientifique.

A cette occasion, le directeur de l'Ecole supérieure des sciences et technologies (ESST), Chafik Ferroukhi, a souligné que ce salon offrait l'opportunité de rencontrer des étudiants universitaires et de les aider à s'intégrer dans plusieurs programmes et spécialités de leur choix.

Il a affirmé que ces salons contribuent à orienter les étudiants vers les métiers futurs, en sus d'examiner leur opérationnalité à intégrer le domaine de l'entrepreneuriat et leur sensibilisation quant aux postes disponibles sur le marché de l'emploi et les spécialités convenant le mieux à leurs formations et compétences.

De son côté, M. Nait Saidi Ahmed, responsable de l'incubateur d'affaires (Comet Coworking) est revenu sur la forte affluence des nouveaux étudiants vers les incubateurs d'affaires pour lancer leurs propres projets, soulignant que la pensée entrepreneuriale est très répandue en milieu universitaire.

Cette édition du salon a débuté à Tunis (20 et 21 avril), puis est passé à Alger (24-25 avril). Le Salon sera organisé à Oran (27-28) et Ghardaïa (30 avril). La clôture est prévue à Nouakchott (30 avril-1 mai).