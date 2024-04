Ile Maurice: Des représentants politiques proposent leurs solutions au problème de logement

Un forum à l'Institut Cardinal Jean Margéot (ICJM), à Rose-Hill, lundi, a mis en lumière la question du logement social décent à Maurice. Organisé par Drwa a Enn Lakaz (DAL) et Le Pont du Ta- marinier (LPDT), il a servi de plateforme pour discuter des défis liés au loge- ment social et des mesures pour garantir un logement digne pour tous.

Des représentants de partis politiques et d'or- ganisations de la société civile se sont rencontrés lundi soir pour échanger et partager les grandes lignes de leur programme visant à améliorer le logement social. Reedha Rajendra Coomar, président de Terre de Paix et ex-directeur de l'ECCEA au ministère de l'Éducation, Françoise Lamusse, coordinatrice de Drwa A Enn Lakaz (DAL) et membre de la Commission de recherches sociales de l'ICJM, Marlène Ladine, directrice de LPDT, ont présenté les initiatives et projets pour aider les familles à accéder à un logement adéquat. Viken Vadeevaloo, directeur d'Anfen, veillait pour sa part au bon déroulement des discussions.

L'appel lancé par DAL n'est pas tombé dans des oreilles de sourds car des représentants de différents bords politiques, dont Anne Robert d'En Avant Moris, José Moirt de Linion Moris, Aadil Ameer Meea du MMM, Guito Lepoigneur du PMSD, Osman Mahomed du Parti travailliste et Kugan Parapen de Rezistans ek Alternativ, ont eu chacun dix minutes pour formuler leur vision du logement social et ce qu'ils proposent pour résoudre le problème.

%

Les conversations furent intéressantes, d'autant plus que le père Gérard Mongelard a fait ressortir qu'il était inacceptable qu'en 2024, des personnes vivent toujours dans des bicoques.

Les participants ont ainsi eu l'occasion d'évoquer les défis actuels, des solutions innovantes et des politiques publiques nécessaires pour répondre aux besoins des citoyens les plus vulnérables. Ci-dessous, un résumé de leurs interventions.

Anne Robert - En Avant Moris

Fonctionnement des organismes responsables, obstacles et logements intégrés. Un retour à la base pour s'occuper de ceux qui ne peuvent pas entrer sur le marché pour posséder une maison plutôt que de les harceler avec dix allers-retours pour des documents ; comprendre les difficultés de ces personnes et faire en sorte qu'il n'y en ait que trois au maximum et revoir la mission de ces organismes pour qu'ils s'assurent que tous puissent un jour avoir un logement décent. Un système de suivi des budgets et des dépenses ; et s'assurer que quand les gouvernements s'engagent à quelque chose, la réalisation suit. Le gros problème étant qu'il y a des promesses, mais pas de réalisations. Une réflexion sérieuse sur les logements intégrés et la vie dans les espaces où les maisons sont construites.

José Moirt - Linion Moris

Constitution et droit au logement Inclure le droit de logement dans la Constitution et en faire un devoir de l'État pour ne plus avoir de personnes démunies. Introduction du zéro dépôt pour obtenir un logement. Révision du nombre de per- sonnes vivant dans une maison afin qu'elle soit un lieu de vie et non un endroit où la personne y fait aussi son business.

Aadil Ameer Meea - MMM

Neuf personnes sur dix à Maurice déjà propriétaires d'une maison. Rétablir le système du CSR dans un cadre légal. Que l'État donne le terrain, les services et un accompagnement tout le long du processus Une bonne gouvernance et plus de compétence.

Guito Lepoigneur - PMSD

Dure réalité du terrain et la précarité un problème majeur. Compulsory acquisition des bâtiments abandonnés, remise à niveau et revente aux jeunes à un prix abordable pour les aider à démarrer une vie. Une initiative qui aidera à contrer le fléau de drogues car les maisons abandonnées sont souvent utilisées par les usagers de drogue.

Osman Mahomed - PTr

Responsabilité de la National Development Unit dans l'effondrement de maisons à Tranque- bar dimanche Rappelant l'amendement de la State Land Act en 2005, il a assuré que le PTr reprendra le système de revente des terrains de l'État à Rs 2 000 le lot, accusant le gouvernement d'avoir bloqué ce système. Réintroduire le concept de climbing housing ladder permettant, comme en 2005, à des familles d'acheter des maisons à Rs 250 000 avec un dépôt de Rs 25 000.

Kugan Parapen - Rezistans ek Alternativ

La politique du logement, une place importante sur l'agenda. Une maison n'est pas juste quatre murs et un toit. Assurer donc qu'un logement soit aussi un lieu de vie adéquat pour le nombre de personnes qui y vivent dans des conditions idéales. L'introduction de droits sociaux et économiques dans la Constitution comme définis par les Nations unies.