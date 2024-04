Congo-Kinshasa: L'envoyé de l'ONU pour la région des Grands Lacs - « Il y a risque d'embrasement régional au pays »

S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU mercredi 24 avril, l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a dressé un tableau alarmant de la situation dans l'Est de la RDC, marquée par les tensions persistantes avec le Rwanda.

Le responsable onusien a souligné que cette situation tendue présente un risque d'embrasement régional. Huang Xia a expliqué que les tensions entre la RDC et son voisin, le Rwanda non seulement persistent, mais elles se sont également exacerbées avec les affrontements répétés entre le M23 et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

L'envoyé de l'ONU s'est dit préoccupé par la gravité de la situation, marquée notamment par l'intensification du conflit et la détérioration de la situation humanitaire dans l'Est de la RDC.

Il a fait observer que la persistance de la confrontation entre ces deux pays voisins sur fond d'accusations réciproques de plans de déstabilisation et la flambée des discours de haine, augmentait le risque de l'embrasement régional.

M. Xia a noté, par ailleurs, que les tensions entre le Burundi et le Rwanda, liées étroitement à la situation dans l'Est de la RDC, aggravent encore la situation déjà préoccupante et compromettent les progrès significatifs enregistrés depuis 2020 dans les relations entre ces deux pays.