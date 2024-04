Congo-Kinshasa: La SEP suspend le ravitaillement des stations-services le soir et le week-end

La Société d'entreposage des produits pétroliers (SEP) a annoncé la suspension de ses activités le soir et le week-end. Cette mesure perturbe le ravitaillement régulier des stations-service depuis le mardi 23 avril, compliquant la circulation automobile dans la ville à certaines heures.

Selon la SEP, cette décision découle de difficultés de trésorerie. La société pointe du doigt plusieurs clients, dont le gouvernement, qui n'ont pas respecté leurs engagements financiers. En effet, le gouvernement doit à la SEP et à d'autres opérateurs pétroliers des sommes considérables, se comptant en centaines de millions de dollars.

Le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu, a réagi à cette situation, affirmant qu'une partie des sommes dues avait déjà été réglée. Il a déclaré : « Il y a un travail qui a commencé pour régler ce manque à gagner. Je pense que dans les jours à venir on pourra régler cette question. Parce qu'il n'y a même pas deux trois mois, il y avait une grande partie qui avait été réglée presque 123 millions perçus par toutes les sociétés. Et je pense que SEP dans cette tranche avait perçu 120 millions USD. Et là nous allons continuer ».

Le ministre a également indiqué qu'un autre versement serait effectué prochainement pour soutenir la SEP. Il a ajouté : « Et entre temps, pour pouvoir soutenir SEP et permettre à SEP de pouvoir faire son travail qui est d'approvisionner les stations parce que là, ils ne travaillent pas de nuit et donc nous avons pu quand même avancer de l'argent à la SEP, et je pense qu'ils ont reçu ça aujourd'hui (mercredi 24 avril) parce que ça été signé depuis hier par le ministre de l'Économie hier (mardi 23 avril) à hauteur pratiquement de deux millions mais il y aura un complément. Et avec ça, ça va permettre à SEP de reprendre son travail et de pouvoir servir que ce soit de nuit comme le week-end ».

A la suite de tous ces paiements, le ministre des Hydrocarbures affirme que tout est rentré dans l'ordre : « Nous avons la garantie de la SEP que le service va reprendre normalement d'ici 24 voire 48 heures », a-t-il assuré. Il a également souligné qu'à ce stade, il n'y avait pas de crise de stock de carburant ni de pénurie, et que le problème rencontré était principalement d'ordre logistique, désormais résolu.