Gabon: Visite d'une délégation du Commonwealth Entreprise à la ZIS de Nkok

Nkok, le 23 Avril 2024 - L'Administrateur Général de l'Autorité Administrative de la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok M. Serge Samy BIVEGHE a reçu une délégation du Commonwealth Entreprise regroupant des opérateurs économiques, d'hommes d'affaires et investisseurs Conduite par Lord Hugo SWIRE, vice-président du Conseil des Investissements du Commonwealth.

Présente au Gabon dans le cadre de l'organisation d'un conseil de ladite organisation, la délégation du Commonwealth Entreprise s'est intéressée à la ZIS de Nkok, particulièrement pour les différentes possibilités de collaboration dans le domaine de la transformation du bois et de la diversification des secteurs d'activités mais également dans le partage d'informations et de compétences avec les pays membres qui souhaitent s'inspirer du modèle gabonais, en vue de développer des zones économiques. C'est dans cette perspective que l'Administrateur Général leur a présenté globalement la ZIS de Nkok, pôle d'excellence d'industrialisation de la filière bois au Gabon, et de diversification de l'économie nationale à travers plusieurs niveaux de transformation et de secteurs d'activités industriels.

La délégation a pu apprécier la visite de la société Tropical Forest Products spécialisée dans la fabrication des panneaux de particules de bois à partir des déchets de la grume. Ces panneaux sont utilisés dans les domaines de la construction et de l'ameublement, notamment en produits finis tels que les dalles de planches, les parois, le mobilier de cuisine, de bureau et de salle de bain, etc.

A noter que le Commonwealth Entreprise est une organisation à but non lucratif mandatée par les chefs du gouvernement du Commonwealth pour promouvoir le commerce intra-Commonwealth, l'investissement et le rôle du secteur privé dans les 56 pays membres. Le Gabon il faut le rappeler est membre du Commonwealth depuis le 27 juin 2022. Suspendu à la suite du coup de libération du 30 Août dernier, notre pays est sur le point de réintégrer cette organisation.