Gabon: Les encouragements de Laurence Ndong aux médias accrédités au Dialogue

Le Dialogue national inclusif tire à sa fin. Chaque participant à cette grande rencontre d'Angondjé joue sa partition et apporte du sien. Les hommes et femmes des médias ont été visités et encouragés par Laurence Ndong, ministre de la Communication et des médias ce mercredi 24 avril 2024.

C'est une surprise agréable pour les journalistes accrédités au Dialogue national inclusif d'Angondjé. Ils ont reçu la visite de Laurence Ndong, ministre de la Communication et des Médias, et ce, en marge des plénières restreintes d'adoption des rapports des Sous-Commissions de la Commission Sociale.

La ministre en charge de la Communication et des Médias a encouragé les communicateurs pour leur bravoure et professionnalisme. Elle a, au nom du Président de la Transition, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui et au nom du gouvernement dirigé par le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima, salué le travail remarquable des médias depuis le début de ce Dialogue.

Le membre du gouvernement de la Transition n'a pas eu de cesse d'encourager et de féliciter tout le travail effectué, tout en réitérant aux femmes et hommes des médias la liberté totale d'expression dont ils jouissent dans la couverture médiatique de ce rendez-vous du stade de l'Amitié situé au nord de la capitale gabonaise où les résolutions sont fortement attendues par les populations sur toute l'étendue du territoire national.