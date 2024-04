Ile Maurice: Un jour férié bancaire ne sonne pas la fin des opérations courantes

La décision de fermer des services en présentiel dans des secteurs public et privé hier après l'annonce du National Crisis Committee des risques après les pluies torrentielles de dimanche n'a pas été vraiment mal accueillie. D'ailleurs, le travail à distance, hérité de la période Covid, a permis à beaucoup de services en ligne de fonctionner tout en assurant la sécurité du public et des employés...

Ils ne sont pas nombreux ceux qui se sont empressés pour contester la décision de Banque centrale de décréter dès dimanche soir un jour férié bancaire pour lundi, c'est-à-dire la fermeture des comptoirs accessibles au grand public les jours ouvrables. Si la Banque centrale dispose du pouvoir exclusif sous l'article 63 de la Banking Act de décréter selon les circonstances un jour férié bancaire, cela n'interdit pas aux opérateurs détenant un permis de la Banque centrale d'effectuer des transactions avec le grand public un jour de congé public ou bancaire. Ils doivent cependant en informer la Banque centrale et le public 24 heures à l'avance. Autrement dit, un jour férié bancaire ne signifie nullement que les banques ne fonctionnent plus.

D'ailleurs, toutes les banques offrent depuis des lustres des services en ligne et des guichets automatiques 24/7 et 365 jours/365. Si la Banking Act laisse la porte ouverte à la proclamation d'un jour férié bancaire autre qu'un congé public, la Banque centrale a intégré depuis le lock-down de la pandémie de Covid-19 en 2020 la possibilité pour une entreprise de poursuivre ses activités à travers la formule qui permet à ses employés d'exécuter des tâches à distance en dehors de ses murs.

%

Un communiqué émis dimanche soir explique ainsi les raisons de la proclamation du lundi 22 avril comme jour férié bancaire. «Des situations particulières revendiquent l'exécution de transactions urgentes. Les entités dont les activités sont régies par la Banque centrale doivent s'assurer que ces transactions sont traitées par le personnel approprié depuis leur domicile.»

Cela n'a donc posé aucun souci à la Mauritius Bankers' Association (MBA). «Nous avons accueilli favorablement la décision des autorités, » avance son Chief Executive Officer, Daniel Essoo. «La sécurité du public et des employés de banque est essentielle. La réouverture rapide des banques aurait pu comporter des risques pour leur sécurité», tout en permettant aux banques d'évaluer les dégâts causés et de se préparer à une reprise ordonnée des activités. Il reconnaît toutefois que cette mesure a des inconvénients. «Parmi ceux-là, la limitation du télétravail et l'arrêt des opérations en roupies, la fermeture des succursales et des bureaux de change, ainsi que l'interruption des paiements du Mauritius Automated Clearing and Settlement System (MACSS).»

À chaque décret d'un bank holiday, ajoute-t-il, il existe des mécanismes de communication efficaces au sein du secteur privé. «Des communiqués sont diffusés pour informer la communauté des affaires de l'entrée en action d'une telle décision. » Avec l'avènement du numérique, un jour férié bancaire ne signifie pas que le secteur est mort pour ne reprendre vie que le lendemain.

Les services qui n'ont pas besoin d'intervention humaine continuent de fonctionner. Par ailleurs, note-t-il, «une telle décision de la Banque de Maurice n'affecte pas l'image de Maurice, ni la confiance dans le secteur financier mauricien. Un tel congé ne concerne que les transactions en roupies. Les transactions en devises ne sont pas restreintes et les banques peuvent assurer la continuité de telles opérations. Cependant, depuis la pandémie de Covid-19, la plupart des banques disposent de capacités de travail à distance avec des protocoles établis pour le fonctionnement décentralisé de leurs opérations. Les progrès technologiques ont également joué un rôle crucial, permettant le fonctionnement continu de certains systèmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de bank holiday, les clients ont toujours accès aux guichets automatiques, à l'Internet Banking et à d'autres plateformes numériques. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Banque de Maurice accorde une certaine flexibilité pour les opérations bancaires.»

Par ailleurs, Bank One fait partie des institutions bancaires où la transition vers le télétravail pour assurer la continuité des services offerts n'est qu'un jeu d'enfant, comme l'indique son Head of Personal Financial Services, Bhavya Shah : «Nos employés ont reçu la formation voulue pour effectuer cette transition dès qu'une situation impose une telle posture. Le numérique a créé les conditions et nous a permis de disposer de créneaux pour des mesures alternatives qui offrent la sécurité requise pour des transactions bancaires. Ces réseaux numériques opérationnels 24/7 nous permettent d'assurer la continuité des services bancaires essentiels. De plus, les clients qui doivent effectuer des transactions d'urgence peuvent aussi se mettre en rapport avec le personnel de notre contact centre et des relationship managers.»

Si à Maurice, il y a une distinction formelle entre un congé public conventionnel et un jour férié bancaire, au Royaume Uni, un bank holiday prend l'allure d'un jour de congé public, selon le principe que le rôle des banques dans la vie économique du pays est si important qu'il n'est pas envisageable que la vie publique puisse continuer normalement avec les portes des banques fermées à double tour.