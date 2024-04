Ile Maurice: Para-athlétisme - Quatre millions à trouver jusqu'à vendredi

L'annonce faite par le ministère des Sports vendredi dernier a eu l'effet d'un coup de massue pour nos para-athlètes ainsi que pour le giron handisportif. C'était dans l'air depuis un certain temps, mais en fin de semaine dernière, l'Etat a tranché en finançant le déplacement de seulement six athlètes sur les 14 qualifiés pour les Championnats du monde (12-15 mai) à Kobe au Japon. Il nous revient que la somme de 4 millions devra être trouvée d'ici vendredi pour permettre à toute la délégation de prendre part à ces Mondiaux.

Faute de moyens financiers, l'Etat a donc décidé de miser sur les quatre qualifiés pour les Jeux paralympiques soit Noemi Alphonse, Anaïs Angéline, Roberto Michel et Yovanni Philippe ainsi que sur les Rodriguais Brigila Clair et Eddy Capdor. Un choix qui prive de participation les huit autres para-athlètes mauriciens qui sont allés chercher leur qualification et empêche Maurice d'aligner l'une, sinon la plus grosse équipe de la zone africaine sur les Championnats du monde paralympiques.

Le président du Mauritius Paralympics Committee (MPC), Jean-Marie Malepa ne cache pas que «c'est un moment triste et noir pour nous, car comment annoncer cela aux athlètes qui se sont toujours battus pour le pays et qui sont partis décrocher leur qualification. Maurice devait compter une délégation de 23 personnes avec des officiels et du personnel médical, car les Championnats du monde ne sont pas une rigolade. Ça aurait été même une grande première pour nous car étant une petite île, nous sommes certainement le pays africain comptant le plus de qualifiés.»

Dos au mur, celui-ci se veut tout de même optimiste et lance un appel à la nation mauricienne pour sponsoriser nos huit athlètes à hauteur de Rs 3 millions sachant qu'un million supplémentaire aiderait les officiels à faire le déplacement. «En tant que dirigeant, je suis prêt à me sacrifier en n'y allant pas pour permettre aux athlètes d'y aller. Nous souhaiterions que l'État revoie même sa position, car nous avons confirmé notre participation et il nous faudra payer les enregistrements et l'hébergement sous peine de nous voir pénaliser au niveau international avec des suspensions pour cause de non-participation», soutient Jean-Marie Malepa.

Ce dernier explique qu'il a jusqu'à ce vendredi pour récolter cette somme. «Si du moins, nous en avons une partie à ce vendredi, nous pourrons essayer de négocier», concède-t-il. Toujours est-il que la pilule est dure à avaler dans le secteur sportif mauricien, sachant que nos para-athlètes avaient brillé l'an dernier sur ces mêmes Championnats du monde.