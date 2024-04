Ile Maurice: «Il est crucial d'explorer de nouvelles voies et de rester proactif»

interview

Elle a été impliquée dans des projets d'envergure, comme la Convention mondiale des ingénieurs de 2019. Rentrée à Maurice d'Australie en 2022, la responsable de développement commercial met en lumière l'importance de l'innovation dans un contexte économique concurrentiel, encourageant un environnement propice à la créativité et à la productivité dans son équipe.

Elle souligne la nécessité de prendre des risques calculés pour rester compétitif sur le marché et décrit la stratégie d'expansion de Workshop17, avec des emplacements stratégiques pour maximiser l'accessibilité et répondre aux besoins professionnels des membres.

Parlez-moi de votre parcours professionnel. Quelles sont vos responsabilités principales dans votre poste actuel ?

Forte d'une expertise solide dans la gestion d'événements et les relations avec la clientèle, j'ai accumulé plus de dix années d'expérience professionnelle en Australie, où j'ai travaillé à l'organisation d'événements de premier plan dans de grandes entreprises. Après y avoir résidé pendant plus de 15 ans, j'ai pris la décision de retourner dans mon pays d'origine, Maurice, en 2022. Parmi mes réalisations professionnelles remarquables, je peux citer ma contribution majeure à la Convention mondiale des ingénieurs de 2019. Cet événement de renommée internationale a accueilli plus de 3 000 participants pendant trois jours, représentant un défi stimulant.

%

Quelles compétences ou qualités personnelles estimez-vous essentielles pour réussir dans votre domaine et comment les développez-vous ?

Éthique, confiance et transparence sont des valeurs cruciales. Traitez les autres comme vous aimeriez être traité. Faites preuve d'humilité et d'honnêteté dans vos interactions.

Comment évaluez-vous l'importance de l'innovation et comment stimulez-vous la créativité dans votre équipe ?

L'innovation est incontestablement un élément clé du succès de toute entreprise. Il est essentiel d'adopter le changement et de progresser de manière continue pour améliorer notre efficacité. Nous nous engageons dans un processus constant de création de nouveaux processus et de mise en place de systèmes innovants pour offrir une valeur ajoutée à nos clients tout en favorisant une meilleure collaboration au sein de notre équipe. J'apprécie particulièrement de prendre le temps de réfléchir aux mois précédents, d'organiser des séances de brainstorming avec l'équipe et de développer de nouveaux projets stimulants sur lesquels nous pouvons nous concentrer.

Quels sont les principes fondamentaux ou valeurs personnelles qui orientent vos actions et vos choix ?

Je privilégie une approche méthodique et directe pour résoudre les problèmes de manière efficace. Malgré mon caractère extraverti, je peux parfois ressentir de la timidité en présence de nouvelles personnes. Mon empathie naturelle me pousse à placer les besoins des autres avant les miens bien que certains puissent interpréter cela comme une faiblesse. Pour moi, l'équité et la justice sont des principes fondamentaux qui guident mes actions. L'honnêteté et la transparence sont au coeur de mes interactions, car ce sont là mes valeurs les plus essentielles.

Quels conseils prodigueriez-vous aux jeunes femmes qui aspirent à une carrière semblable à la vôtre ?

Je recommanderais d'être toujours accessible, organisée et de cultiver la résilience autant que possible. Bien que mon rôle ne soit pas simple, il demeure extrêmement gratifiant lorsque l'on est passionné par son travail. Chaque jour, je me lève avec l'enthousiasme d'aller travailler, de rencontrer mes clients et mes collègues, et de contribuer positivement. Il est essentiel de jongler avec plusieurs responsabilités en même temps. En tant que mère de deux enfants, la flexibilité est indispensable pour concilier mes obligations professionnelles et familiales. Grâce à une organisation rigoureuse de mon emploi du temps, je parviens à accomplir efficacement mes tâches professionnelles tout en préservant un équilibre de vie sain, car passer du temps avec mes enfants le soir est crucial pour mon bien-être et mon bonheur.

Comment abordez-vous la prise de risque en affaires et quel processus suivez-vous pour prendre des décisions importantes pour votre entreprise ?

Il est crucial d'explorer de nouvelles voies et de maintenir une attitude proactive en prenant des risques, tout en adoptant constamment une approche novatrice dans nos activités commerciales. Les décisions sont prises de manière collective car il est essentiel d'évaluer tous les aspects du changement. Dans les étapes telles que la conception, la mise en oeuvre, les opérations, les ventes et la satisfaction des clients, de nombreux facteurs clés doivent être pris en considération.

Pouvez-vous évoquer un défi professionnel que vous avez rencontré et comment vous l'avez surmonté ?

Mon plus grand défi professionnel a été de quitter Melbourne, où j'avais travaillé pendant plus de 15 ans, pour rentrer à Maurice. Ce changement m'a confrontée à la difficulté de trouver un poste qui correspondrait à mes compétences et mon expérience, surtout dans le domaine des événements où les opportunités étaient rares sur le marché mauricien. J'ai dû m'adapter et explorer différentes stratégies pour tirer parti de mes connaissances et de mon expertise afin de trouver un poste où je pourrais m'épanouir. Finalement, j'ai trouvé en Workshop17 l'opportunité idéale me permettant de rencontrer de nouvelles personnes et de mettre en avant ma passion pour les événements dans ce nouvel environnement.

Quels sont les éléments essentiels dont vous tenez compte dans l'établissement de partenariat ou de collaboration avec d'autres entreprises ou entrepreneurs ?

Il est crucial que nous partagions les mêmes valeurs et objectifs dès le départ. J'apprécie l'exploration de nouveaux défis avec de nouveaux collaborateurs ou membres pour voir où cela nous conduira.

Pouvez-vous décrire la stratégie de Workshop17 pour implanter des sites dans des emplacements stratégiques clés à travers l'île et comment cette expansion s'inscrit dans la vision de l'avenir du coworking à Maurice ?

L'emplacement revêt une importance primordiale. Il est essentiel pour Workshop17 d'être implanté dans des sites stratégiques à travers l'île : au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest et au Centre. Nous collaborons étroitement avec des partenaires clés pour évaluer la demande en coworking et sélectionner nos prochaines implantations stratégiques. En tant que membre de Workshop17, vous devriez pouvoir accéder à tous nos sites à travers l'île : par exemple, résider dans le Nord tout en ayant une réunion client à Moka ; faire une halte à notre espace à Savannah en route vers l'aéroport pour un vol.