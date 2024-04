Maroc: Le renforcement de la coopération agricole au centre d'entretiens entre M. Sadiki et la première vice-présidente de la Chambre des députés de la Tchéquie

Meknès — Le renforcement de la coopération dans le domaine agricole a été au centre d'entretiens, mercredi à Meknès, entre le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et la première vice-présidente de la Chambre des députés (Chambre basse du parlement) de la République tchèque, Vĕra Kovářová.

Tenue en marge du 16ème Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM), cette entrevue a été l'occasion pour les deux parties d'examiner les différents aspects de la coopération bilatérale, ainsi que les défis communs dans les domaines de l'agriculture, de l'innovation, de la recherche et de la technologie.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, Mme Kovářová, accompagnée d'une importante délégation parlementaire, a souligné que le Maroc et la République Tchèque font face à plusieurs défis communs, tels que la sécheresse et le changement climatique.

"Plusieurs domaines de coopération potentiels existent entre nos deux pays, notamment la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur et la formation", a-t-elle fait remarquer.

De son côté, M. Sadiki a mis en avant les avancées significatives de la République Tchèque en matière de technologies avancées et de programmes de recherche et d'innovation dans le domaine agricole, ainsi que sa production de céréales.

Le ministre a aussi relevé que le Maroc et la République Tchèque "se complètent parfaitement" dans les domaines de coopération agricole.

Organisée sous le thème "Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients", la 16ème édition du SIAM, qui se poursuit jusqu'au 28 avril, connait la participation de près de 70 pays et de 1.500 exposants.

Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l'agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d'actualité cruciaux.