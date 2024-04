Angola: Le Président à Lisbonne pour les célébrations du 25 avril

Lisbonne — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé ce mercredi soir à Lisbonne, au Portugal, où il participera jeudi aux cérémonies commémoratives du 50e anniversaire de la Révolution des Œillets.

Également connue sous le nom de Révolution du 25 avril, elle fait référence à un événement de l'histoire du Portugal résultant du mouvement des forces armées, survenu ce jour-là en 1974, qui a renversé le régime dictatorial qui étaient en vigueur depuis 1933.

Le Chef de l'État, arrivé à Lisbonne accompagné de la Première dame, Ana Dias Lourenço, a été invité à ces festivités, où il devrait prononcer un discours, à l'instar des Présidents d'autres pays qui ont subi, dans leur histoire, la dictature de Salazar.

Programme

L'événement central des 50 ans de liberté du Portugal commence sur la Praça do Comércio, entre 9h00 et 10h00, où aura lieu une cérémonie militaire traditionnelle, présidée par le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa.

Une reconstitution historique de l'Opération Fin du Régime sera réalisée, avec le défilé de plusieurs véhicules militaires de l'époque, à Terreiro do Paço.

%

Les voitures seront exposées jusqu'à midi sur le site, aux côtés du véhicule de combat M47 Patton, qui représente les forces militaires fidèles au gouvernement de Marcello Caetano.

A 11h30, aura lieu une cérémonie solennelle marquant le 50ème anniversaire du 25 avril à l'Assemblée de la République. A midi, les vieux véhicules militaires commenceront la marche vers la caserne Carmo et le siège du site.

L'itinéraire emprunté en 1974 sera refait, partant de Terreiro do Paço, vers Rossio, en remontant la Rua do Carmo et la Rua Sacramento.

À 15 heures, au Marquês de Pombal aura lieu le défilé populaire le long de l'Avenida da Liberdade.

Une heure plus tard, à Largo do Carmo, commencera une autre reconstitution historique de l'opération Fin du régime, où une colonne militaire se rendra de Largo do Carmo à Quartel da Pontinha, montrant le transport de Marcello Caetano jusqu'à cet endroit.