Congo-Kinshasa: Kindu - Des agris multiplicateurs et maraîchers bénéficient de 30 tonnes de outils aratoires

Trente agris-multiplicateurs et 250 maraîchers du Maniema ont bénéficié, mardi 23 avril à Kindu, de 30 tonnes de matériels aratoires pour améliorer leur culture.

Ce don du Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient (PADRIR) a été remis par le ministre provincial de l'Agriculture du Maniema.

Le coordonnateur provincial de cette organisation, Alphonse Mata a indiqué que leur vision est que le paysan puisse quitter la pauvreté :

« Les agris multiplicateurs pourront être beaucoup plus efficace s'ils ont le matériel requis. C'est pourquoi nous leur avons appuyés en semences de base et aussi en matériel de travail qu'il faut pour être efficace et cela leur permettra de mettre à la disposition des paysans des semences de qualité. Et, ces derniers vont améliorer leur rendement et aussi de quitter la pauvreté ».

De leur côté, les bénéficiaires espèrent à l'amélioration de leurs conditions de travail.

« Nous venons d'acquérir ces matériels pour nous aider à accroître la production. Auparavant, on n'avait pas de matériels, on se débrouillait. Mais nous venons d'acquérir ces matériels ça nous aidera à remonter et aussi à croître la production », a souligné Gerard Swedi, l'un de ces paysans.

Cette dotation s'est inscrite dans le cadre de la continuité du plan de travail et annuel 2023.