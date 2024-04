Tunisie: Conseil ministériel restreint à La Kasbah - Une série de mesures au profit des Tunisiens résidant à l'étranger

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, au Palais du gouvernement, à La Kasbah, une séance de travail ministérielle relative à la préparation du retour des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) au cours des prochaines grandes vacances d'été.

Le Conseil ministériel restreint s'es tenu en présence du ministre de l'Intérieur, Kamel Féki, du ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, de la ministre des Finances, Siham Boughdiri Nemsia, du ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, du ministre de l'Équipement, chargé d'assurer l'intérim au ministère des Transports, Sarah Zaafarani Zanzr et du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, outre la présence du directeur général des douanes, Zouhair Majri, du président-directeur général de la Compagnie aérienne tunisienne, Khaled Chelly, et du président-directeur général de la Société tunisienne de navigation, Farhat Zouaghi.

Le chef du gouvernement a fait valoir, à l'ouverture de la séance ministérielle, la nécessité de mettre en place une plus grande coordination, sur le plan organisationnel et logistique, entre toutes les parties prenantes dans le but d'assurer un meilleur encadrement des TRE, et de fournir les conditions appropriées et des services de qualité pour garantir un retour au pays sans encombre et réussi.

Au cours de leur prise de parole, les ministres ont signalé une progression de la coordination entre les différents départements de tous les ministères concernés, en vue d'aplanir les difficultés et de relever les défis, pour faire de la saison du retour des TRE un succès.

Le ministre de l'Équipement, chargé d'assurer l'intérim au ministère des Transports a présenté des données portant sur les préparatifs mis en place. La ministre des Finances a également porté à la connaissance de l'auditoire le plan de communication mis en oeuvre, outre les nouvelles applications en mesure de faciliter les services, notamment douaniers.

Des décisions pratiques

Après discussion et délibération, les ministres ont pris plusieurs décisions dont les plus importantes sont :

Le ministère de l'Intérieur, en coordination avec l'administration générale des douanes, devra développer une plateforme électronique pour accélérer le traitement des demandes du privilège d'exonération douanière (FCR), avec l'actualisation des textes relatifs au privilège d'exemption douanière. Il a été également décidé d'attribuer près de 500 billets de voyage à bas prix au profit des familles nécessiteuses de la diaspora (200 billets à bord de la Compagnie tunisienne de navigation et 300 billets sur la Compagnie tunisienne de navigation).

Il a été également décidé d'aménager un espace extérieur destiné aux passagers du port de La Goulette et de doubler le nombre de guichets d'enregistrement de 18 à 36. Allouer un guichet destiné uniquement aux personnes à besoins spécifiques, aux personnes âgées et aux femmes enceintes.

Création d'un espace destiné à délivrer les documents de voyage au profit des TRE au sein de l'Administration générale de la police des frontières et des étrangers. Mise en place de bureaux de délivrance des passeports à l'aéroport de Tunis-Carthage et aux ports de La Goulette et de Zarzis.

Le port de la Goulette sera également doté de bureaux de change. Mais encore, les services des douanes ont été invités à réduire le temps d'attente des passagers, en oeuvrant à proposer des itinéraires aux passagers sans bagages.

Le ministère des Technologies de la communication a été appelé à renforcer les services de contrôle par des appareils technologiques dans les ports et les aéroports. Le ministère des Transports a été également appelé à renforcer le système de climatisation dans les aéroports, à utiliser le Terminal 2 de l'aéroport de Tunis-Carthage pendant la haute saison et à organiser des navettes régulières entre le centre de la capitale et l'aéroport de Tunis-Carthage.