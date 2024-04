Tunisie: EN CLAIR | Réunions de printemps du FMI et de la BM - Le soutien au processus de réformes et de développement en Tunisie se poursuit

Dans le cadre de ses engagements internationaux, la Tunisie a participé récemment (du 15 au 20 avril) aux réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington D.C (USA).

Ces réunions ont permis aux différents Etats présents d'examiner la possibilité de renforcer la coopération dans cette conjoncture mondiale délicate, où les pays, en particulier ceux en développement, sont confrontés à de nombreuses difficultés économiques, financières et sociales, ainsi qu'aux défis relatifs au changement climatique, à l'énergie et à la sécurité alimentaire.

Ces rencontres ont été une occasion renouvelée pour discuter des défis économiques mondiaux, du développement économique, de la stabilité financière et d'autres questions pertinentes. La Tunisie, à travers sa participation à ce conclave, s'est assignée comme objectifs d'explorer les voies et moyens en vue de renforcer la coopération avec les deux institutions financières, échanger sur les tendances économiques mondiales actuelles, les défis et les opportunités ainsi que les perspectives de croissance économique et de stabilité financière.

Coopération financière et technique

Ces réunions étaient une occasion pour présenter, aux partenaires de la Tunisie, les principales réformes entreprises par le pays pour booster la croissance, préserver les équilibres financiers et améliorer la situation sociale, dans le cadre de la vision stratégique Tunisie 2035 et du plan de développement 2023-2025. C'était l'occasion aussi pour discuter de l'état d'avancement de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque mondiale et du programme de travail pour la période à venir, notamment dans plusieurs domaines vitaux et prioritaires, tels que la transition énergétique, après l'accord sur le projet d'interconnexion électrique solaire entre la Tunisie et l'Italie (Elmed).

Lors des assises de ces réunions, le responsable de la BM a exprimé « la disposition de la Banque à poursuivre son soutien au processus de réformes et de développement en Tunisie et à renforcer la coopération pour concrétiser les recommandations du dernier Rapport national sur le climat et le développement en Tunisie publié par la BM ».

Par ailleurs, la ministre de l'Economie et de la Planification a exprimé la volonté d'élargir le champ de la coopération entre la Tunisie et la Société financière internationale (SFI) pour le Moyen-Orient et l'Afrique, à d'autres secteurs prometteurs, tels que la numérisation, l'aménagement de zones industrielles spécialisées, les partenariats publics-privés...

Revoir les mécanismes de financement

Dans le même contexte, le gouverneur de la BCT, Fethi Nouri, a souligné lors d'une rencontre dans le cadre de ces réunions «l'impératif de revoir les mécanismes de financement destinés à soutenir les pays souffrant de difficultés économiques, conjoncturelles ou structurelles, de manière à les adapter à leurs politiques nationales et à préserver la souveraineté de ces pays».

La BCT affirme dans son communiqué publié récemment, lors de la rencontre réservée aux ministres des Finances, gouverneurs des Banques centrales et présidents d'institutions financières de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan, que ces réunions « ont été une occasion pour examiner des questions d'intérêt commun pour la région, à la lumière des conflits géopolitiques actuels qui s'y déroulent et de la baisse de la production du pétrole », mettant l'accent sur l'impératif de préserver la stabilité macroéconomique et d'oeuvrer à booster la croissance sur le moyen terme et à accélérer l'adoption des réformes, notamment celles relatives à l'économie numérique et la lutte contre les impacts du changement climatique.

Résilience de l'économie tunisienne

Le gouverneur de la BCT a mis en exergue l'évolution de la situation économique en Tunisie, soulignant la résilience dont elle fait preuve, grâce aux réformes mises en place, en vue de relancer l'économie et d'assurer un développement durable.

Il a mis l'accent, également, sur l'impact du changement climatique sur l'économie tunisienne, notant que la BCT a intégré la dimension verte dans sa politique de gestion du portefeuille d'investissement, ainsi que dans la politique monétaire et de la surveillance bancaire.

La délégation tunisienne s'est également entretenue avec des experts de la BM dans le domaine de l'eau autour des défis majeurs que confronte la Tunisie dans ce secteur sous l'effet du changement climatique.