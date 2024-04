Angola: Huambo accueille la première conférence nationale sur les jeunes leaders en gouvernance locale

Huambo — La ville de Huambo accueille, le vendredi (26), la première conférence nationale des Jeunes Leaders en Gouvernance Locale, une initiative du Ministère de l'Administration Territoriale, en partenariat avec le projet Njila - Banque Mondiale.

L'événement qui se tiendra sous le thème « Transformer les communautés avec un leadership jeune et engagé », aura lieu dans l'auditorium du Centre de formation des journalistes (CEFOJOR), inauguré en janvier dernier, par le Président de la République, João Lourenço.

Dans un communiqué parvenu à l'Angop, le ministère de l'Administration Territoriale indique que le séminaire réunira plusieurs dirigeants des 18 provinces du pays.

La conférence vise à promouvoir une réflexion approfondie sur la nécessité d'interventions positives parmi les jeunes leaders qui agissent et participent à la dynamique de gouvernance, générant un plus grand engagement, en vue d'obtenir de meilleurs résultats dans la stratégie de gouvernance locale.

L'événement prévoit également de promouvoir un partage continu de connaissances et d'expériences gouvernementales, à travers un projet de mentorat, dans le but de stimuler les attitudes et comportements de gestion et la participation locale, basées sur des valeurs éthiques, patriotiques et de citoyenneté.

Selon la note, les participants analyseront des sujets tels que le « Partage d'expériences avec d'anciens gouverneurs et administrateurs municipaux », « Expériences des jeunes leaders en matière de gouvernance locale » et « Gouvernance de proximité : l'importance d'une gouvernance locale inclusive et participative dans la construction d'une gouvernance locale efficace».

La ville de Huambo, inaugurée par le gouverneur général de l'Angola de l'époque, le général portugais José Mendes Ribeiro Norton de Matos, le 21 septembre 1912, suite à un arrêté administratif émis par l'ordonnance n° 1040 du 8 août de la même année, est la capitale de la province du même nom, située dans le Plateau Central de l'Angola, avec un peu plus de 2.700.000 habitants, répartis dans 11 municipalités.