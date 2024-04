Cote d'Ivoire: Transport routier - 582 chauffeurs tués dans des accidents en 3 ans

M. Amadou Koné, ministre ivoirien des transports, a salué l'engagement des conducteurs à renforcer leurs capacités. C’était à l’occasion d’une cérémonie de remise des attestations de formation aux bénéficiaires qui a eu lieu, le 24 avril 2024, à l’Institut de la Sotra, à Andokoi-Zone industrielle de Yopougon.

A l’occasion, Amadou Koné, a rappelé le bilan inquiétant des accidents de la circulation. Selon lui, « de 2020 à 2023, ce sont 582 conducteurs qui ont été tués dans les accidents de la circulation ».

C’est pourquoi il a salué l’engagement des acteurs à renforcer leurs capacités, afin de réduire de façon drastique le nombre d’accidents. Selon le confrère fratmat.info, qui rapporte l’information, ajoute que le constat est sans équivoque : le niveau professionnel des conducteurs du secteur informel (taxis communaux, gbaka...) en Côte d’Ivoire est très bas. Cette situation a de nombreuses conséquences, dont la hausse des accidents de la circulation.

En outre, la grande majorité des propriétaires de véhicules n’ont reçu aucune formation initiale à la création et à l’exploitation d’une entreprise de transport. Face à cette situation et pour amorcer la professionnalisation du secteur du transport artisanal, l’État ivoirien a soumis l’exercice de ces métiers à une formation préalable. Dans ce sens, des séries de formation qui ont eu lieu d’octobre 2023 à mars 2024 ont permis de former 1 600 acteurs, dont 240 gestionnaires et 1 160 conducteurs.

Récemment, un accident de la route a causé la mort de 11 morts (7 hommes et 4 femmes), de 14 blessés graves (9 hommes et 5 femmes). Selon des sources sécuritaires comme rapporté par le site indiqué plus haut, l’accident a eu lieu lors que les victimes revenaient des funérailles dans le village de Kouassi N'Dawa, localité située à 15 km de Bondoukou (Est de la Côte d’Ivoire) un minicar de transport en commun fait une sortie de route à la suite d'une crevaison. C’était le samedi 20 avril 2024, aux environs de 15h, entre Kotogouana et Koun-Fao. Seul un enfant s’en est sorti avec une blessure légère. Selon notre source, l’ensemble des blessés ont été pris en charge par les pompiers civils de Bondoukou et évacués à l’hôpital général de Koun-Fao.

En 2023, selon un bilan dressé par l’Office national de la protection civile (Onpc), indique que 15 060 interventions ont été enregistrées par ses unités opérationnelles. Ce bilan est inférieur à celui de 2022 qui était 16 940 interventions en 2022, soit une réduction de 12 %. Toutefois ajoute l’Onpc, le nombre total de victimes est en baisse. « Il est de 21 409 en 2023 contre 22 281 en 2022. Dans ce nombre, les services de secours d’urgence révèlent également que les accidents de la circulation constituent la majorité des interventions », précise la source.