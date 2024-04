Afrique de l'Est: Greenpeace s'associe à l'Université des Seychelles pour mener des recherches sur les herbiers marins à bord du Rainbow Warrior

Le navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior, est arrivé à Port Victoria aux Seychelles après une expédition d'une semaine avec une équipe de scientifiques et d'étudiants de l'Université des Seychelles explorant les herbiers marins autour d'Owen Bank, à l'ouest du plateau de Mahé.

Dans un communiqué de presse publié samedi, le réseau mondial de campagne écologiste Greenpeace a déclaré que les herbiers marins de cette région restent largement non documentés. Le Rainbow Warrior soutient donc l'équipe des Seychelles pour vérifier leur étendue et documenter la diversité de la vie marine au sein de cet écosystème vital.

"Cette expédition vise à fournir une pièce manquante au puzzle des connaissances sur les herbiers marins dans les eaux des Seychelles - des recherches que l'Université des Seychelles mène depuis plusieurs années avec d'autres partenaires dans le cadre du projet de cartographie des herbiers marins et d'évaluation du carbone des Seychelles", a déclaré Greenpeace.

Les scientifiques ont mené 166 études des habitats du fond marin avec une caméra sous-marine, 32 déploiements de systèmes vidéo sous-marins appâtés (BRUV) pour collecter des données sur les poissons et d'autres espèces vivant dans la région et ont récupéré deux échantillons de sédiments du fond marin pour déterminer la quantité de carbone qui y est stocke.

De droite à droite : Amelia Desire, Loïc d'Offay avec le scientifique Murray Duncan de l'UniSey organisent les équipements BRUV à bord. (Greenpeace) Photo License: All Rights Reserved

Les résultats montrent qu'Owen Bank abrite de vastes herbiers marins sains et diverses communautés de poissons, de requins et de raies, entre autres.

Dans le même temps, la région est vulnérable à des menaces telles que le réchauffement des océans dû au changement climatique, les scientifiques ayant constaté un blanchissement des coraux en même temps qu'un blanchissement record des récifs coralliens à l'échelle mondiale cette année.

Dr Laura Meller, conseillère politique de Greenpeace pour la protection des océans à bord du Rainbow Warrior, a déclaré : « Nous sommes vraiment fiers de soutenir les scientifiques et les étudiants de l'Université des Seychelles dans cette expédition de recherche cruciale pour compléter les travaux antérieurs et nous espérons que cela aide le gouvernement des Seychelles à atteindre son objectif de protéger 100 pour cent des herbiers marins de la région.

Le Dr Gwilym Rowlands, chercheur principal à l'Université d'Oxford, a déclaré : « Cette étude nous permet de combler un manque majeur de connaissances sur la répartition des habitats d'herbiers marins et de leur biodiversité associée aux Seychelles, en travaillant sur la bordure reculée du plateau de Mahé. » Il a en outre expliqué que cela permettra à cette zone d'être correctement prise en compte dans la conception ultérieure de la gestion marine des eaux des Seychelles.

Le scientifique Dr. Rowland de l'Université d'Oxford et Jeanne Mortimer d'UniSey ont installé une caméra de dépôt. (Greenpeace) Photo License: All Rights Reserved

Trois étudiants participant à l'expédition ont eu l'opportunité de participer à toutes les activités de recherche qui ont non seulement amélioré leur compréhension des systèmes marins des Seychelles mais également les techniques et méthodes utilisées pour étudier divers aspects de l'océan. Ils ont également appris à les utiliser pour prendre des décisions et résoudre les problèmes que rencontre le pays concernant ses ressources marines.

Les trois étudiants de l'expédition de recherche étaient Maria Anacoura, Amelia Désir et Loïc d'Offay.

Mme. Anacoura a déclaré : « La semaine dernière a été une grande expérience révélatrice, nous permettant de voir et de faire partie des coulisses d'une expédition de recherche. C'était inspirant de voir le monde sous l'eau, et il y avait beaucoup de mégafaune comme par exemple des requins tigres, des wedgefish à points blancs et même un grand requin marteau ! Cela nous a donné une passion renouvelée afin de poursuivre la protection de l'environnement maintenant que nous savons ce que nous protégeons !

Le directeur par intérim de l'Institut de recherche sur l'économie bleue de l'Université des Seychelles, le Dr Jérôme Harlay, a déclaré que le soutien offert par Greenpeace a été déterminant pour les recherches entreprises par l'institut.

Ceci est fait pour soutenir la prise de décision du ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement et du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue concernant les herbiers marins à la périphérie du plateau de Mahé.

"Les Seychelles sont sur le point de protéger 50 pour cent de cet habitat en 2025 et 100 pour cent en 2030. Les données collectées nous permettront non seulement d'affiner la couche SIG [système d'information géographique] des herbiers marins, mais nous aideront également à leur attribuer une valeur écologique pour leur contribution à la biodiversité et à la connectivité des habitats », a déclaré M. Harlay.

Les Seychelles sont récemment devenues le troisième pays au monde à ratifier le Traité des Nations Unies sur la haute mer, un accord juridiquement contraignant qui place la conservation et l'équité au coeur de la gouvernance mondiale des océans. Le Traité n'entrera en vigueur que lorsque 60 pays l'auront ratifié.