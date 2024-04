Tunisie: Le président Saïed se penche sur l'examen du projet de loi sur la relation entre les deux chambres du parlement

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, et le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali.

La rencontre a porté sur la conception générale ainsi que l'ossature du projet de loi organique qui devra régir les relations entre les deux chambres du parlement, en l'occurrence, l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des Régions et des districts, conformément aux dispositions de l'article 75 de la Constitution.

Le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour féliciter Imed Derbali suite à son élection à la tête du Conseil national des régions et des districts, soulignant l'importance que revêt cette institution constitutionnelle, en coopération avec l'Assemblée des représentants du peuple, dans la consécration de l'inclusion et la promotion de la représentativité des citoyens, hommes et femmes, lors de la confection des lois, notamment, dans les domaines économique et social.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'Etat a rappelé que toutes les échéances électorales et politiques ont été bel et bien respectées depuis le 25 juillet 2021, dont la dernière en date de la mise en place du Conseil national des régions et des districts, soulignant que le système politique institué sous le règne de la Constitution du 25 juillet 2022 était en symbiose avec le processus amorcé le 17 décembre 2010.

Le président de la République a tenu à mettre en valeur les mérites du bicamérisme parlementaire nouvellement instauré, soulignant à ce propos qu'il va permettre aux catégories marginalisées souvent oubliées et en proie au bon vouloir du pouvoir central, de devenir de véritables acteurs agissants fortement impliqués dans le processus de confection de législations à l'aune de leurs attentes et aspirations.