Tunisie: Le président Saïed évoque avec le chef du gouvernement les nouvelles mesures pour faciliter le retour des Tunisiens à l'étranger

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Selon la présidence de la République, la réunion a porté sur l'activité du gouvernement lors des derniers jours ainsi que les nouvelles mesures décrétées en faveur des Tunisiens à l'étranger et visant à faciliter leur retour durant la saison estivale.

Dans ce contexte, le chef de l'Etat a appelé à oeuvrer à simplifier autant que possible les démarches administratives au niveau des ports et aéroports et à veiller à promouvoir la qualité des services fournis aux Tunisiens établis à l'étranger avant et tout au long de leur séjour en Tunisie.

Sur un autre plan, le président Saïed a passé en revue avec le chef du gouvernement la marche de certains services publics de l'Etat, mettant l'accent sur la nécessité de décréter des mesures urgentes afin que chaque responsable en poste accomplisse au mieux la mission qui est la sienne et que les intérêts des citoyens ne soient plus prises au piège d'un dilatoire souvent injustifié.

Et le président Saïed de poursuivre qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à répondre aux revendications du peuple Tunisien et à prendre des décisions éclairées qui ne peuvent tolérer nulle hésitation ou tergiversation.

Pour le président Saïed, la loyauté à la patrie et la révolution ne sont plus un slogan creux ou une simple commémoration mais plutôt une oeuvre de longue haleine.