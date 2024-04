Sénégal: Diourbel - Du matériel de climatisation à l'hôpital Lukbe - L'AEME contribue à la réduction de la facture

Le Directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), Saer Diop, a procédé, hier mercredi, à la remise d'un matériel de froid à l'hôpital régional Heinrich Lukbe de Diourbel. Ce programme Roof top Solar vise à réduire de 30 milliards la facture d'électricité de l'administration sénégalaise.

Le Directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), Saer Diop, a remis un lot de matériels de climatisation à l'hôpital régional Heinrich Lukbe dans le cadre du Programme Roof top Solar qui vise à réduire de 30 milliards la facture énergétique de l'administration sénégalaise estimée à 60 milliards de nos francs. Selon Saer Diop, «ce programme qui a deux composantes veut doter toutes les structures sanitaires de matériels de froid. Il y a le volet efficacité énergétique qui consiste à remplacer les équipements énergivores dont les climatiseurs, l'éclairage. Il y aura également une composante solaire qui va consister à autonomiser les édifices publics».

Lors de la ladite rencontre, l'AEME a remis un lot de 10 climatiseurs à l'hôpital régional Heinrich Lukbe et dans le même sens l'AEME a décidé de remettre un lot de quatre autres climatiseurs au centre de santé de Diourbel. «Ce programme est dans sa phase pilote et va se généraliser dans toutes les structures sanitaires. Il concerne toute l'administration.

Mais moi, en ma qualité de Directeur général, nous donnons la priorité au secteur de la santé pour deux raisons : il y a énormément de consommation d'énergie dans ce secteur mais aussi et surtout il faut soulager les malades, le personnel soignant et les équipements existants», a-t-il fait comprendre. Et d'ajouter : «dans le plan stratégique de développement, il est démontré que ces matériels peuvent réduire les consommations en énergies de 18%. En ce qui concerne les hydrocarbures de 36% pour le secteur de l'électricité et de plus de 40% pour le secteur des combustibles domestiques. On peut réduire la facture de l'administration de 30 milliards».

Le Directeur de l'hôpital régional Heinrich Lukbe, Bocar Sow, a soutenu que «ce don de matériels vient à un moment crucial. On était en train de faire, mardi dernier, l'évaluation avec nos services administratifs et financiers de nos besoins par rapport à la climatisation. Mais, c'est énorme. Cette dotation vient soulager un problème par rapport à ce que nous devrions vivre les prochains jours». Après l'hôpital régional Heinrich de Diourbel, les hôpitaux Idrissa Pouye de Grand Yoff, Youssou Mbargane de Rufisque, un lot de climatiseurs sera remis aux hôpitaux régionaux de Saint-Louis, de Tambacounda mais aussi à des districts sanitaires.