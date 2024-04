Algérie: Le Festival du film méditerranéen d'Annaba, une empreinte prestigieuse sur la scène culturelle

ANNABA — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a souligné, dans la nuit de mercredi à jeudi à Annaba, que le Festival du film méditerranéen d'Annaba représente une empreinte prestigieuse sur la scène culturelle méditerranéenne ».

Présidant l'ouverture officielle de la 4ème édition du festival, la ministre a souligné que la reprise du Festival du film méditerranéen d'Annaba symbolise le retour du septième art dans toute sa beauté, et le retour d'expériences à même de contribuer au développement de l'industrie cinématographique et de raviver son rayonnement ».

Mme Mouloudji a ajouté que la présence distinguée de cinéastes venus de nombreux pays fera du Festival d'Annaba une station d'acculturation et de transfert d'expériences et de savoir-faire dans le domaine de l'industrie cinématographique, tout en concrétisant les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui tient à encourager et à accompagner les créateurs dans cet art +stratégique et divertissant + à la fois ».

Mme Mouloudji a rappelé, dans ce contexte, que le Festival offre au cinéma palestinien un programme spécial en signe de solidarité avec ce peuple meurtri ».

La cérémonie d'ouverture du 4ème Festival du film méditerranéen d'Annaba a été marquée par la présence d'illustres cinéastes internationaux, d'artistes algériens et de jeunes créateurs qui ont provoqué une belle ambiance sur le cours de la Révolution, le public qui a afflué en nombre jouant des coudes pour photographier toutes les célébrités défilant sur le tapis rouge déroulé pour l'occasion.

Le public était, en effet, visiblement ravi de voir de près les noms célèbres du septième art, acteurs, réalisateurs et producteurs passés maîtres dans l'art de la comédie, du drame et de la musique, parmi lesquels le musicien international algérien Safy Boutella et le comédien français Smaïn, ainsi qu'un groupe de cinéastes palestiniens dont le réalisateur Majd Eid.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette 4ème édition du Festival, les réalisateurs algérien Rachid Benallal et Tewfik Farès, ainsi que l'actrice espagnole Itziar Ituno ont été honorés, en même que la scène s'animait avec la présentation de tableaux de musique et de danse au rythme de la dabke palestinienne, avant la projection du film italien vers un avenir radieux» réalisé par le cinéaste italien Nanni Moretti.

Pas moins de 70 films mêlant longs-métrages de fiction, courts-métrages et documentaires, dont 46 films en compétition officielle pour la conquête de la Gazelle d'Or » pour chacune des catégories, seront projetés tout au long du Festival dont l'Italie est l'invitée d'honneur.