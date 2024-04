Algérie: Le ministère de la Culture annonce le programme des foires nationales du livre

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le programme des foires nationales du livre, qui se tiendront du 15 mai au 31 décembre prochain à travers les wilayas d'Alger, Djelfa, Constantine, Oran, Ouargla et Tamanrasset, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Le programme des foires nationales du livre "comprend initialement les wilayas d'Alger, Djelfa, Constantine, Oran, Ouargla et Tamanrasset", a précisé la même source, soulignant qu'elles étaient "destinées à toutes les maisons d'édition nationales, avec une participation et des stands gratuits pour encourager ces maisons, dans le but de servir le lecteur algérien".

Ces foires s'inscrivent dans le cadre des efforts du ministère visant à "établir un réseau de foires nationales dédiées au livre, qui servent ces objectifs et contribuent à leur réalisation, en plus des foires du livre dans les librairies".

La Foire nationale du livre se tiendra à Djelfa du 15 au 25 mai, suivie de la Foire nationale du livre pour enfants au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger du 8 au 24 juin, et de la Foire nationale du livre à Constantine à la Maison de la Culture Malek Haddad du 4 au 12 juillet.

Le programme ministériel comprend également la Foire nationale du livre à Oran du 20 au 30 août, la Foire nationale du livre à Ouargla du 24 au 30 novembre, et la Foire nationale du livre à Tamanrasset du 11 au 31 décembre.

Outre leurs activités économiques et culturelles, les foires du livre constituent un espace culturel et social fertile pour le dialogue, la rencontre des idées et les échanges culturels, en sus d'être un espace de communication entre les éditeurs et les auteurs en même temps.

Ces foires sont également des plateformes fonctionnelles qui contribuent à la promotion, à la distribution et à la transmission des livres aux lecteurs.