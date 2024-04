Algérie: La coopération dans le secteur énergétique examinée avec le président du Conseil d'administration de 'Baladna'

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a examiné, mercredi à Alger, avec le président du Conseil d'administration de la société "Baladna", Mohamad Moutaz Al-Khayyat, les opportunités de coopération dans le secteur énergétique notamment dans le domaine des hydrocarbures et de pétrochimie, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée en marge de la cérémonie de signature d'un accord-cadre entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la société qatarie "Baladna", pour la réalisation d'un projet intégré de production de lait en poudre, en présence de l'ambassadeur du Qatar en Algérie, et de cadres du ministère et de la société qatarie.

Lors de la rencontre, "les deux parties ont examiné les opportunités d'affaires et d'investissement ouvertes à la société "Baladna" de l'investissement et de l'énergie, dans le domaine des hydrocarbures et de pétrochimie, à travers la réalisation de projets d'investissement prometteurs pour les deux parties", selon le communiqué.

A cette occasion, le ministre a donné un aperçu sur le programme de développement du secteur de l'Energie et des Mines, ainsi que sur le contenu de la nouvelle loi sur les hydrocarbures pour relancer les activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures en Algérie.

Les deux parties ont abordé plusieurs thèmes d'intérêt commun, notamment l'exploitation des ressources minières et le dessalement de l'eau de mer, joute la même source.

Au terme de la rencontre, "les deux parties ont exprimé leur grand intérêt à créer des opportunités de coopération et d'investissement, compte tenu des opportunités et des grandes capacités disponibles à l'investissement, ainsi que les relations historiques enracinées et privilégiées qui lient les deux pays frères".