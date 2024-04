Maroc: L'ONMT met 'Rabat, Ville Lumière' dans les starting-blocks des Tour-Opérateurs français

Rabat — L'Office national marocain du tourisme (ONMT) met "Rabat, Ville Lumière" dans les starting-blocks des Tour-Opérateurs français, à l'occasion du Forum annuel du Syndicat des Entreprises du Tour Operating français (SETO), qui se tient du 24 au 26 avril 2024.

Pour son édition 2024, c'est Rabat qui a été choisie pour accueillir ce forum, dont l'annonce avait été faite à Marrakech en novembre dernier en marge d'un évènement organisé par l'ONMT qui était en opération séduction auprès des prescripteurs de voyage français, fait savoir l'Office dans un communiqué.

Le choix est hautement symbolique et permet à l'ONMT de placer la destination "Rabat, Ville Lumière, Capitale de la Culture" sur la carte des destinations touristiques émergentes majeures, précise le communiqué.

Le forum rassemble, pour son édition 2024, 130 participants français dont des personnalités et spécialistes du tourisme, des dirigeants des plus grands Tour-Opérateurs français et des Journalistes de la presse professionnelle française.

L'événement, qui a démarré mercredi, a été rehaussé par la présence de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, qui a salué le choix de Rabat pour la tenue de cet événement important, réaffirmant l'engagement du gouvernement à soutenir les partenariats qui contribuent au développement du tourisme au Maroc.

Le Forum du SETO est l'évènement majeur de la profession du tourisme en France. Organisé chaque année depuis 2009, il permet aux adhérents de partager les derniers bilans de ventes, d'échanger sur des projets communs et les tendances de voyages des Français, mais aussi de réunir dans un format convivial l'ensemble des acteurs de la profession autour de spécialistes reconnus qui viennent enrichir de leurs visions et leurs expertises les conférences, les débats et les interventions.

Outre l'analyse des chiffres et des tendances 2024 du tourisme, trois thématiques majeures seront abordées lors du Forum du SETO 2024, à savoir la situation économique mondiale, le climat et le tourisme et la géopolitique avec des intervenants de choix dont notamment, l'ancien Ministre des Affaires Étrangères Français, Hubert Vedrine.

Le forum du SETO prévoit également des séances de networking entre les Tour-Opérateurs français et les acteurs du tourisme marocain venus des différentes régions du Maroc avec pour objectif de développer la programmation pour toutes les régions du royaume.

L'ONMT joue ainsi son rôle de catalyseur au service du secteur du tourisme et de ses professionnels. Tourism in action continue !