Algérie: La Palestine deviendra membre à part entière de l'ONU grâce à la ténacité du pays

ALGER — L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, M. Fayez Abu Aïta, a affirmé, mercredi, que la Palestine deviendra membre à part entière de l'ONU grâce à la ténacité de l'Algérie, qui se tient aux côtés du peuple palestinien résistant sur sa terre.

Dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Abu Aïta a indiqué "être porteur d'une lettre au président de la République de la part de son frère le président palestinien, M. Mahmoud Abbas".

L'ambassadeur palestinien a adressé ses remerciements et exprimé sa gratitude à l'Algérie pour "son rôle de chef de file sur les plans politique et diplomatique, notamment pour l'exploit réalisé au Conseil de sécurité avec le vote de 12 pays en faveur du projet de résolution présenté par l'Algérie sur l'adhésion pleine et entière de l'Etat de Palestine à l'ONU, en dépit du veto américain".

"Cela confirme, a-t-il dit, que le monde entier est du côté de la Palestine et qu'il y a une forte adhésion au projet de résolution algérien, qui vise à rendre justice au peuple palestinien à travers la pleine reconnaissance de l'Etat palestinien".

L'ambassadeur palestinien a en outre évoqué "la coordination et la concertation entre l'Algérie et l'Etat de Palestine avec tous les frères", se disant convaincu que "la pleine reconnaissance de l'Etat de Palestine se concrétisera dans d'autres rounds, que ce soit au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale de l'ONU".

Il a, par là même, salué "l'effort diplomatique exceptionnelle" de l'Algérie, qui a placé la cause palestinienne dans "son véritable contexte".

L'ambassadeur palestinien a tenu à remercier l'Algérie "pour tout son apport en faveur de l'édification des institutions de l'Autorité nationale palestinienne et de l'Etat de Palestine et pour sa contribution au profit de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)", affirmant que cet appui "conforte le peuple palestinien dans sa résistance face à l'occupant sioniste qui veut liquider la question des réfugiés".