Algérie: Réunion du Gouvernement - Examen de projets de lois et présentation d'exposés relatifs à plusieurs secteurs

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 24 avril 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à la poursuite de l'examen du projet de loi relative aux assurances, visant la mise en oeuvre d'une réforme globale de ce secteur à travers la mise en place d'un cadre juridique unifié et intégré qui garantit la promotion de la gouvernance et l'organisation de ce secteur, ainsi que la mise en place de nouveaux types d'assurance et l'adaptation aux évolutions que connait ce secteur, notamment en ce qui concerne la consécration de l'assurance numérique.

Le Gouvernement a également examiné les progrès accomplis dans l'exécution du projet de réalisation de silos de stockage des céréales, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des directives de Monsieur le Président de la République relatives au renforcement des capacités nationales en matière de stockage des céréales dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire.

Par ailleurs, et dans le cadre du suivi périodique et continu de l'exécution des instructions de Monsieur le Président de la République relatives à l'accélération de l'opération de numérisation, le Gouvernement a entendu une communication sur la numérisation du secteur des Transports et l'évaluation des mesures prises pour l'amélioration des services de transport fournis aux voyageurs, ainsi que les projets en cours pour la prise en charge des différentes préoccupations soulevées dans ce domaine, y compris le projet de réalisation du portail de service public du secteur des Transports.

Enfin, le Gouvernement a examiné l'adaptation du cadre réglementaire applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement, ainsi qu'un nombre de mesures visant à renforcer le cadre réglementaire relatif à l'accompagnement et à l'appui de l'opération de financement de l'acquisition de logements collectifs et individuels dans certaines régions du Sud et des Hauts Plateaux".