Tunisie: Au gré des cimaises - Climax!

Quelques petits mois nous séparent de la pause estivale qu'observe la majorité de nos espaces et autres centres et institutions culturels. Cela fait qu'actuellement leurs activités sont en plein climax avant le repos bien mérité de l'été. C'est le cas des galeries et des espaces d'art qui proposent plusieurs d'expositions mettant en lumière différents faires d'artistes émargent.e.s et d'autres plus confirmé.e.s.

La galerie Yosr Ben Ammar au Bhar Lazreg semble s'ouvrir sur des pratiques a-frontières et dans la discipline et dans la géographie et propose, depuis le 18 avril 2024, dans son espace Mezzanine l'exposition du designer français Ben Perrot, en parallèle à celle de son compatriote Thomas Egoumenide qui occupe, jusqu'au 11 mai 2024, l'espace d'en bas.

« Drawing in Circles » dévoile plusieurs séries de motifs peints sur papier-sandwich, achetés chez les grossistes d'emballage du Marché Central. Le travail à base d'eau et de pigments explore avec économie de moyens la matière et la couleur. Dans cette pratique réalisée au sol, le geste répétitif, presque mécanique vient ponctuer l'espace et permet la respiration et la contemplation. La mise en place de l'ensemble faite avec l'aide de Fares Thabet et Tom Egoumenides crée un environnement immersif et ludique.

A' l'instar d'Egoumenides, Ben Perrot vit et travaille à Tunis depuis 2015. Il est un membre fondateur du collectif El Warcha, atelier de design collaboratif qui produit des installations, des performances et du mobilier dans l'espace public. En 2022, El Warcha a participé à la Documenta 15 de Kassel, et pris part à plusieurs autres expositions internationales d'art contemporain.

%

La nouvelle galerie Selma Feriani (sise zone industrielle Le Kram), présente, depuis le 20 avril, une double exposition : « Fallen Archetypes » de Thameur Mejri et « Sun rays and tiny cubes » de Aymen Mbarki.

Dans sa pratique Mejri brouille les frontières entre l'intime et le public afin de confronter les valeurs individuelles et collectives, en particulier dans la société tunisienne contemporaine. Son oeuvre se veut subversive remettant en question le pouvoir de la Doxa, et racontant la dichotomie profane/sacré. Visuellement cela donne lieu à un chao ordonné et très coloré Dans où les figures humaines sont déconstruites pour céder la place à des chimères et autres êtres anthropomorphiques.

Dans la deuxième exposition, Mbarki propose une nouvelle série de dessins où matière et mouvement, motif et expérimentation dialoguent. De vieux papiers récupérés dans la Médina de Tunis lui servent de support, patinés et usés par le temps et l'effet l'humidité. Entre coups de pinceau et lignes graphiques oscillant entre tradition et modernité, amorphisme et linéation, le spectateur est plongé dans une sérénité qui invite à l'introspection.

Illustrateur et dessinateur Aymen Mbarki est un touche-à-tout avec à son actif différentes expériences. Que ce soit en dessin, en peinture ou en sculpture, Il propose un travail allégorique et poétique empreint de mysticisme.

Toujours du côté de la Banlieue nord, la galerie TGM à la Marsa présente, jusqu'au 30 avril, l'exposition collective « Conversations » qui réunit les oeuvres des artistes Najet Dhahbi, Faycel Mejri, Kaouther Bahri Dargouth, Wahib Zannad, Mabrouk El Kamel- Bzaow, Aziza Guermazi, Soumaya Nakouri, Becem Ben Othman, Oussema Ben Sassi, Yosri ayadi, Hamza Moussa.

« Chacun de ces artistes a choisi une voie, balisé un parcours, adopté une esthétique, raconté une histoire. Elles sont variées, colorées, joyeuses ces histoires. Toutes ces narrations, dans leur diversité, convergent vers un point commun : elles reflètent l'esprit du temps tout en esquissant des visions d'avenir. », lit-on dans le texte présentateur de l'exposition.

Une autre exposition collective est à découvrir à la A.Gorgi Gallery à partir du 25 avril. Intitulée « Moving Figures » (figures en mouvement), elle présente les oeuvres des artistes : Ahmed Louzir, Meriem Bouderbala, Najah Zarbout, Noutayel, Omar Bey, Taher Jaoui et Ymen Berhouma.

Le visiteur, y est invité à replonger dans le monde des marionnettes et de ses dimensions plastiques. Un art seculaire que partagent, entre autres, les pays bordant la mer Méditerranée. « Que ces compagnons de l'enfance réveillent les sens, ravivent les flammes de la créativité et nous rappellent le pouvoir magique de ces figurines, des poupées et des dessins animés aux marionnettes et bien plus encore », notent les organisateurs.

À partir du 27 avril prochain, la Librairie Farhrenheit 451 abritera une exposition de groupe qui mettra à l'honneur les travaux des 4 artistes Chaïma Ben Saïd, Emna Ghezaiel, Slim Gomri et Najah Zarbout.

À Sousse, Elbirou Art Gallery accueille, depuis le 20 avril dernier, une exposition dédiée aux projets de fin d'études des étudiants en master professionnel spécialité photographie de l'ISBAS.

Organisée en collaboration avec l'Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse, l'exposition intitulée « Archi-photographie » se poursuit jusqu'au 30 avril et dévoile les oeures d'Aya Belghali, Wided Ben Abdelhafidh, Eya Ben Gadha, Hajer Ben Hassin, Aziza Ben Salem, Rania Bouzaabia, Sirine Chouchène, Oumaima Dhifallah, Mariem Gharbi, Ikbel Khammeri, Nawress Nebli et Anwar Zarga.

Le même institut présente, jusqu'au 15 mai, « sentiers ferroviaires », une exposition de photographies signée par l'artiste et enseignant Safouab Jalloul.