Sénégal: Lutte contre le paludisme au pays - L'ambassade américaine met en exergue la contribution des Etats-Unis

Les États-Unis et le Sénégal ont, au cours de ces douze derniers mois, oeuvré de concert pour protéger les populations contre le paludisme et leur permettre de vivre dans des conditions de santé adéquates.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal, les investissements consacrés aux tests de dépistage du paludisme, à l'acquisition de médicaments et d'outils de prévention comme les moustiquaires imprégnées d'insecticide, ont permis de sauver des vies et de protéger les personnes les plus exposées à la maladie, notamment les femmes enceintes et les enfants. Selon le document, depuis 2007, l'Initiative du président des États-Unis contre le paludisme (Pmi) travaille en partenariat avec le Sénégal pour lutter contre le paludisme.

«À ce jour, sa contribution s'élève à 389 millions de dollars et à 24 millions de dollars débloqués au titre de l'année budgétaire 2023. Au cours de l'année écoulée, 1,8 million de moustiquaires, un demi-million d'insecticides, un demi-million de médicaments à action rapide contre le paludisme, 4,5 millions de traitements préventifs pour les enfants et 2,5 millions de tests de diagnostic rapide ont été mis à la disposition des structures de santé et des communautés au Sénégal grâce aux financements et aux programmes de l'Initiative », révèle la même source. Toujours en 2023, plus de 7 000 formations ont permis aux agents de santé de renforcer leurs compétences en matière de dépistage et de prise en charge du paludisme et de prodiguer des soins vitaux à leurs communautés.

Le rapport annuel de Pmi, publié aujourd'hui, montre comment l'initiative accompagne les pays partenaires, comme le Sénégal, pour intensifier la lutte contre le paludisme et créer des systèmes de santé plus efficaces et plus résilients. « Depuis 2007, Pmi, par l'intermédiaire de l'Usaid et en partenariat avec le Cdc ne cesse d'oeuvrer pour réduire l'incidence du paludisme au Sénégal. En dépit des progrès impressionnants accomplis, notre tâche est loin d'être achevée. En cette Journée mondiale du paludisme, nous tenons à réaffirmer notre engagement aux côtés du gouvernement et de l'ensemble des partenaires du Sénégal pour consolider les acquis de ces dernières années et aider le Sénégal à réaliser l'objectif qu'il s'est fixé d'éliminer le paludisme à l'horizon 2030 », a déclaré Alyssa Leggoe, Directrice de l'Usaid au Sénégal.

« Je salue le dynamisme, le dévouement et l'ingéniosité de tous ces travailleurs de première ligne qui ne cessent d'oeuvrer pour protéger leurs communautés contre le paludisme », a déclaré le docteur David Walton, coordinateur du Programme mondial des États-Unis contre le paludisme. « Les États-Unis restent engagés à travailler main dans la main avec le peuple sénégalais pour réaliser notre vision commune d'un avenir débarrassé du paludisme », a-t-il ajouté.