Mauritanie - El Ghazouani annonce sa candidature pour un second mandat

Dakar — Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 29 juin prochain, ont rapporté plusieurs médias.

"J'ai jugé opportun de m'adresser directement à vous, chers compatriotes, à travers cette lettre, pour vous informer de ma décision de me présenter à vous, afin que vous me renouveliez votre confiance pour un nouveau mandat", a-t-il déclaré dans une lettre adressée à ses compatriotes, mercredi.

Président en exercice de l'Union, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a promis de consolider l'unité nationale, d'améliorer les conditions de vie des plus démunis, de garantir la sécurité et la stabilité et de lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics.

"Pour moi le premier défi a toujours été et demeure celui de répondre aux aspirations et aux espoirs de notre jeunesse, de libérer son énergie et de la préparer à contribuer activement à la construction et à la définition des contours de la Mauritanie à laquelle elle aspire", a-t-il notamment écrit.

Avec 4,5 millions d'habitants, la Mauritanie a connu une succession de coups d'État de 1978 à 2008, avant que l'élection de 2019 marque la première transition entre deux présidents élus.

Élu pour la première fois en 2019, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a remplacé Mohamed Ould Abdel Aziz, condamné en décembre dernier, à cinq ans de prison ferme, ainsi qu'à la confiscation de ses biens et à une peine d'inéligibilité pour "enrichissement illicite et blanchiment".