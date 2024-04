Sénégal: Bem Dakar - Mme Marie Odile Sène nommée Directeur général

Dr Pape Madické Diop, président-fondateur de Bem Africa et les membres du Conseil d'administration de Bem Dakar annoncent la nomination de Mme Marie Odile Sène en qualité de Directeur général de Bem Dakar.

Selon un communiqué de presse, elle prendra fonction le 2 mai 2024. «Mme Sène rejoint le groupe après un brillant parcours au sein de Cgf Bourse où elle y a été Directrice générale. Elle totalise plus de 25 années d'expérience professionnelle et dispose de fortes capacités en management, conseils, structuration d'opérations phares financières, en mobilisation de financement et de gouvernance d'entreprises, ainsi que de solides compétences en stratégie et développement », renseigne la même source.

Elle a effectué plusieurs missions pour des Etats, des entreprises et des institutions financières. En tant qu'administrateur, elle a siégé au Conseil d'administration de plusieurs sociétés dans divers secteurs d'activités notamment dans la banque, la bourse et l'enseignement supérieur. Elle a également siégé au Conseil de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Uemoa (Brvm), celui du Dépositaire central Banque de règlement (Dcbr) où elle y a assuré la présidence du comité stratégie et développement, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé et celui de l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal (Upic). Elle siège actuellement au conseil d'Ecobank Sénégal au sein duquel elle y a présidé le comité de gouvernance nomination et rémunération après avoir présidé le Comité audit et conformité. Elle en assure actuellement l'intérim de la présidence du conseil d'administration.

Elle est titulaire d'un Diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie financière de l'Ecole supérieure de gestion de Tunis (Esg, d'une Maîtrise en gestion financière et d'un diplôme de technicien supérieur en gestion financière de l'Université de Sciences économiques et de gestion de Sfax (Tunisie).