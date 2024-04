Ile Maurice: Xavier-Luc Duval évoquera la stratégie du PMSD samedi

«Je suis extrêmement choqué par le traitement de mes anciens alliés.» C'est le commentaire que nous a fait le leader du Parti mauricien social démocrate (PMSD), hier, quand nous l'avons interrogé sur ses démarches politiques dans les prochains jours, surtout en vue du 1er-Mai.

«Je tiendrai une conférence de presse samedi. D'abord, pour répondre à mes anciens alliés et aussi pour parler de la stratégie de mon parti. Rira bien qui rira le dernier», nous a-t-il simplement dit. Malgré notre insistance pour dire si le PMSD sera sur une plateforme le 1er-Mai, il a seulement répondu : «Attendez samedi.»

On sait que le PMSD organisera une journée portes ouvertes le 5 mai à Grand-Gaube pour marquer le 28e anniversaire du décès de sir Gaëtan Duval, mais ceci ne devrait pas être considéré comme une activité politique car un tel évènement attire une bonne foule qui veut découvrir la demeure de l'ancien leader du PMSD. À hier, il était question qu'aucun membre du PMSD ne soit à Vacoas avec les Oranges. N'empêche qu'un jour est considéré comme long en politique. Sait-on jamais, il pourrait y avoir un développement d'ici quelques jours.

Toujours en ce qui concerne le 1er-Mai, après un début en fanfare du Mouvement socialiste militant (MSM) et de ses alliés, il semble que l'alliance Parti travailliste (PTr)- Mouvement militant mauricien (MMM), et récemment avec les Nouveaux Démocrates, se soit bien rattrapée ces derniers jours. D'ailleurs, le secrétaire général du PTr, Ritish Ramful, soutient que cette alliance attire beaucoup de monde aux réunions de mobilisation qui sont organisées à travers l'île.

«Mardi, il y avait une réunion avec les dirigeants et des partenaires du PTr, et la satisfaction était de mise. Le seul souci est que certaines compagnies refusent de mettre des autobus à notre disposition. Heureusement que d'autres jouent le jeu et avec les autobus individuels, nous nous attendons à une très bonne foule à Port-Louis, mercredi prochain.»

Les oriflammes en vue du 1er-Mai ont fait leur apparition depuis lundi, comme au rond-point de Riche-Terre.

Pas de séance parlementaire le mardi 30 avril

Un membre du MSM n'est pas passé par quatre chemins pour dire que Vacoas attirera la plus grosse foule. «Oui, il se peut que le MSM loue le plus grand nombre d'autobus, mais c'est surtout que les gens auront envie de se rendre à Vacoas.» La dernière réunion de mobilisation au Sun Trust a eu lieu samedi dernier. Place aux réunions dans les différentes circonscriptions ces jours-ci. Les réunions s'accéléreront dans les jours à venir, d'autant qu'il n'y aura pas de séance parlementaire le mardi 30 avril, soit la veille du 1er-Mai. Ainsi, au lieu de s'occuper des questions parlementaires et des projets de loi, les membres du gouvernement seront sur le terrain pour convaincre leurs partisans de se rendre à Vacoas.

De son côté, la place Edward VII, à Rose-Hill, jadis considérée comme le fief du MMM, sera occupée cette année par Linion Moris. C'est un des partis extraparlementaires qui mise gros pour ce 1er-Mai. Satish Ramruttun, un des dirigeants du Rassemblement Mauricien, faisant partie de Linion Moris, estime que malgré les problèmes pour trouver un certain nombre d'autobus, il s'attend que ces partis extraparlementaires attirent une bonne foule.