Sénégal: Saint-Louis / Sortie du nouveau contingent militaire 2024/1 à Dakar-Bango - Les 2014 recrues dont 73 personnels féminins appelés à faire preuve de discipline, de loyauté, de retenue et de conscience professionnelle

Le Commandement militaire du 12ème Bataillon d'Instruction de Dakar Bango, à Saint-Louis, a présenté hier, mercredi 24 avril 2024, le drapeau national au nouveau Contingent militaire qui est fort de 2014 recrues dont 73 personnels féminins. Ces soldats se disent tous prêts à servir leur pays, mais sont appelés à faire preuve de discipline, de loyauté et de conscience professionnelle par le Chef de Corps du 12ème Bataillon, le Lieutenant-Colonel Famory Traoré, qui les invite également à la retenue par rapport à l'usage des réseaux sociaux.

En présence des autorités militaires avec à leur tête le Colonel Thiendella Fall, Commandant la Zone Militaire n°2, le Colonel Cheikh Diouf, Commandant la Légion Nord de Gendarmerie, les autorités civiles et coutumières de la ville de Saint-Louis, le Chef de Corps du 12ème Bataillon d'Instruction du Camp militaire Deh Momar Gary de Saint-Louis, le Lieutenant-Colonel Famory Traoré, a rappelé le sens de la traditionnelle cérémonie de présentation du drapeau national aux nouveaux soldats au terme de leur formation de quatre (4) mois. «Le drapeau, c'est un symbole d'unité et c'est important que les jeunes soient imprégnés de sa signification. Ce drapeau regroupe le Sénégal dans son intégralité avec son code de couleurs qui a une symbolique particulière. Donc c'était important qu'on puisse édifier les jeunes de l'importance de chaque couleur et l'interprétation qui va avec. Ils doivent s'approprier de ces valeurs et de ces verrues pour être liés à l'idéal», a expliqué le Chef de Corps.

L'officier supérieur a saisi l'occasion pour leur prodiguer un certain nombre de conseils aux nouvelles recrues, tout en les appelant à la discipline, la loyauté et la conscience professionnelle. «Rendez-vous à l'évidence que nous devons tout au peuple. Nous avons essayé de faire de vous des citoyens modèles. Ayez de la retenue par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Ces derniers constituent certes une opportunité en ce sens qu'ils nous simplifient beaucoup de choses et nous permettent de nous socialiser, de nous rassembler et d'apprendre des choses. Mais s'ils ne sont pas bien exploités ils peuvent constituer des failles sur le plan de la sécurité, et nous exposer, exposer notre vie privée, notre dignité et la sécurité aussi bien de nos familles, de nos personnes et de nos entités et corporations. Donc qu'ils comprennent qu'ils sont des militaires et qu'ils en font bon usage», a recommandé le Lieutenant-Colonel Famory Traoré.

De leur côté, ces soldats ont déclaré être prêts à servir leur pays. Ils ont exprimé aussi leur satisfecit par rapport à la formation qui leur a été dispensée durant ces quatre (4) mois. Le Chef de Corps du 12ème Bataillon, quant à lui, a bouclé son discours en leur souhaitant une bonne continuation et plein de succès dans leurs missions futures.