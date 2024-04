Tunisie: Aujourd'hui, ouverture de la 9e édition du Festival International de Poésie de Sidi Bou Saïd - Un tour d'horizon de la poésie d'ici et d'ailleurs

Dès aujourd'hui et jusqu'au 28 avril, la Ville de Sidi Bou Saïd accueille une grande célébration littéraire et artistique. Lancé en 2013, le Festival international de poésie donnera au public la chance d'apprécier cet art sous toutes ses formes et invite chaque spectateur à se laisser imprégner de vers qui ont le pouvoir de transcender des barrières, de susciter la réflexion et de donner voix aux émotions.

Par ces temps difficiles à l'échelle internationale, où il est question de guerre et de conditions humaines désastreuses, les organisateurs de cet événement comptent sur la puissance évocatrice de la poésie pour « sortir au monde avec une parole vraie même si les langues sont multiples ». De nombreux poètes de différents pays et cultures sont ainsi invités à faire entendre leurs voix haut et fort en parallèle avec les nombreuses propositions musicales du festival. Les mots et les notes prendront ici toute leur force pour devenir des passerelles entre les hommes.

L'affiche reprend les couleurs locales de Sidi Bou Saïd en montrant une étoffe de dentelle blanche soulevée sur un fond bleu. Cette création du photographe et poète Mehdi Ben Temessek est une métaphore riche et subtile. En effet, la dentelle est bien plus qu'un simple assemblage de fils entrelacés.

Avec ses motifs complexes et ses jeux de transparence, c'est un art ancestral qui implique dextérité, précision et finesse, tout comme la poésie, où le récit lui-même est tissé avec la même attention aux détails. C'est un symbole de beauté et d'élégance qui incarne un équilibre délicat entre la tradition et l'innovation, entre le passé et la modernité, se réinventant sans cesse pour s'adapter aux goûts et aux tendances de chaque époque.

%

Au programme de cette édition du Festival International de Poésie de Sidi Bou Saïd, un hommage à Mohamed Gozzi, des documentaires, de la poésie, des spectacles musicaux et autres performances. Comme cet événement a pour but de faire découvrir au public les différents aspects de la création poétique d'aujourd'hui et d'antan, il démarrera le jeudi le 25 avril avec « Rimbaud à l'affiche ».

Deux films sur Arthur Rimbaud seront projetés à l'Institut français de Tunisie en présence des réalisateurs, à savoir « Arthur Rimbaud- Une biographie » de Richard Dindo et « Voyage en Rimbaldie » de Murielle Harrar et Manuel Sanchez. Le reste du programme se déroulera au Palais Ennejma Ezzahra de Sidi Bou Saïd avec des poètes venant de la Tunisie, Palestine, Liban, Italie, Inde, Québec et bien d'autres pays, réunis sous le slogan « Cet autre qui me ressemble ».

On y entendra des vers dans une grande diversité de formes : lectures des invités, écritures vocales et musicales lors des spectacles « Zanzana » et « Chiche Khan »... La soirée du vendredi se prolongera à la Galerie Selma Fériani et inclura, en plus de la musique et la poésie, un cocktail dinatoire. C'est à cette ambiance d'ouverture sur le monde, et donc sur les autres, que convie ce Festival. Un territoire de découverte des cultures, de partage et de respect.