Sénégal: Ligue 1 - Le Casa Sports engagé pour le maintien dans l'élite

Dans le ventre mou du classement de Ligue 1, le Casa Sports est dans le dur. Posté à la 11ème place, le club a six journées pour se repositionner et sauver une saison assez poussive jusqu'ici. Dans cet élan, le président Seydou Sané et le comité des supporters dissipent toute inquiétude et affirmant que l'espoir est plus que jamais permis pour le maintien de l'équipe fanion de Ziguinchor dans l'élite.

Après des timides débuts et une belle remontée au classement de la Ligue 1, le Casa Sports engage à l'instar d'autres équipes, la lutte pour le maintien. Classé à la 11e place (21 points) à deux points du Stade de Mbour, actuelle première équipe relégable ( 13e ; 18 points), le club ziguinchorois n'a plus le choix. Il aura l'obligation de d'engranger le maximum de points pour se replacer. Si pour Cheikh Cissé, qui a pris le relais de Ansou Diédhiou sur le banc, le Casa Sports a bien les arguments pour le maintien et même de remporter la Coupe du Sénégal, Seydou Sané lui, écarte toute crainte de relégation.

«On n'imagine pas le Casa aller en Ligue 2. Les joueurs, les techniciens sont conscients et nous ferons le maximum possible pour sauver cette saison. Nous avons l'avantage de regrouper les joueurs pour mieux voyager. S'ils doivent voyager, ils alternent l'avion et la voiture», a-t-il rassuré au micro de la RFM (privée). Le président du club ziguinchorois estime que les difficultés rencontrées au cours de la présente saison ont été occasionnées par les longues voyages entre Ziguinchor et la ville de Kolda qui a été choisie pour accueillir les matchs du Casa sports.

«Cette année, le Casa ne joue pas à Ziguinchor. De Kolda à Ziguinchor, c'est presque 400 km en aller et retour. Rassurez-vous l'espoir est permis. Tout ce qui regarde le contenu des matchs du Casa Sport, nous dise qu'il ne mérite pas cette 11ème place», explique-t-il. Pour le président des supporters, Djibril Guèye, l'heure est aujourd'hui à la mobilisation et à la solidarité. «Nous n'allons jamais lâcher. Nous avons toujours été solidaires avec les joueurs pour leur montrer qu'une équipe c'est un tout. Notre rôle est de les pousser à bout pendant 90 minutes», promet-il. A rappeler que le Casa Sports va accueillir le week-end prochain à domicile Génération Foot (10e ; 21 points) pour le compte de la 21e journée du championnat.