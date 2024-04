Madagascar: Gen Rosso en tournée nationale

Le groupe italien Gen Rosso a débarqué au pays avant-hier en vue d'une demi-tournée nationale de dix dates. Le premier concert aura lieu Cpc Don Bosco Antsirinala le 27 avril ; le dernier à Akamasoa chez les protégés du Père Pedro, le 19 mai.

Avant cela, la formation passera par Moramanga, Antsirabe, Betafo et Tuléar. « Parce que des communautés du mouvement des Focolari ont vu le jour dans ces villes », soutient une membre de l'équipe d'organisation. Le mouvement des Focolari, qui rassemble des jeunes catholiques, a été créé en 1943 dans le but de générer de la cohésion internationale, et oeuvre pour la paix et la fraternité face aux atrocités de la deuxième guerre mondiale.

Le groupe Gen Rosso se revendique donc de ce mouvement. « Nous sommes multiculturels... Nous faisons du pop rock », fait savoir un des musiciens du « catho-band ». La formation est composée de jeunes venus du Brésil, du Congo, de Bolivie, d'Argentine, et d'ailleurs. Il s'agit de la deuxième venue du groupe à Madagascar et cette tournée ne sera sûrement pas la dernière. Il fêtera prochainement ses 60 années de scène. Fondé en 1966, à Loppiano à Florence en Italie, il était voué au début à accueillir les touristes et les visiteurs en chansons.

Au programme, à part les concerts, des workshops avec des échanges musicaux et sur le message de Gen Rosso seront organisés. « Tant que nous avons la foi, nous n'arrêterons jamais », fait savoir un autre membre du groupe. Par les temps qui courent, les messages de paix et de fraternité risquent de n'être qu'un cri dans le désert. Pour la troupe, ils vont apporter leur contribution, une graine à planter dans le coeur de tous les jeunes sans distinction. En second couteau, le groupe malgache 'Lay Eny les accompagnera durant la tournée nationale.