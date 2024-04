Cote d'Ivoire: Promotion immobilière - Siriki Sangaré (CNPC-CI) promet l'innovation et l'excellence

Réélu pour un mandat de cinq ans, le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (CNPC- CI), Siriki Sangaré, a présenté son bureau exécutif, le lundi 22 avril 2024, au Plateau.

Un nouveau mandat placé sous le signe de l'intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance, mais surtout axé sur l'innovation et l'excellence. Le président réélu de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (CNPC- CI), Siriki Sangaré, a décliné sa vision. C'était le lundi 22 avril 2024, au Plateau, à l'occasion de l'investiture du Bureau exécutif de cette organisation professionnelle.

Selon le président, la Côte d'Ivoire connaît une croissance économique soutenue et un développement urbain rapide. Ce qui offre, a-t-il dit, un terreau fertile aux acteurs de l'immobilier. « Nous avons l'opportunité unique de jouer un rôle central dans la transformation de notre pays, en contribuant à la production de logements de qualité, d'infrastructures urbaines et de centres urbains pour l'environnement. Nous mettrons l'accent sur le développement durable, en faisant en sorte que nos réalisations respectent les normes environnementales, pour contribuer à la préservation de notre patrimoine naturel », a-t-il déclaré.

Pour atteindre ses objectifs, Siriki Sangaré envisage de renforcer le partenariat avec les acteurs clés du secteur, y compris les autorités gouvernementales, les institutions financières et les organismes de la règlementation. « Ensemble, nous devons créer un environnement propice aux investissements, stimuler la croissance économique et améliorer l'attractivité du secteur », a-t-il souligné.

Par ailleurs, le président de la CNPC-CI a promis de tout mettre en oeuvre afin de réunifier les deux Chambres au niveau des promoteurs immobiliers. Une ambition partagée par Dibi Kokora Alexandre, directeur du Logement et des grands programmes immobiliers, au ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme. A en croire le représentant du ministre Bruno Koné, à l'instar de tous les autres corps de métier, il urge que les promoteurs immobiliers et les constructeurs agréés aient une seule Chambre. Car, a-t-il argumenté, c'est dans une synergie d'actions que les objectifs peuvent être atteints.

Dibi Kokora Alexandre a félicité les promoteurs immobiliers pour leur soutien à l'important programme présidentiel des logements sociaux initié par le gouvernement en 2012. Il a relevé que ce programme a enregistré 30 mille logements. « Le programme présidentiel des logements sociaux n'est pas un échec, en dépit des obstacles. Même si le déficit en logements est estimé à 800 mille chaque année, il faut reconnaître que des efforts sont faits », a-t-il insisté.

La CNPC-CI regroupe plus de cent promoteurs immobiliers, acteurs du BTP et du secteur de la finance (banques et assurances). Ses différents partenaires ont pris part à cette investiture.